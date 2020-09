Carcere Pagliarelli, arriva l’esito dei tamponi per il Covid: "Sono tutti negativi"

Tutti negativi i tamponi per Coronavirus fatti al Pagliarelli. Si torna a respirare un po' di serenità nel carcere dopo l'acquisizione dei risultati degli accertamenti fatti negli ultimi giorni, che una cinquantina di detenuti avrebbero trascorso in quarantena precauzionale. A confermarlo la direttrice dell'istituto penitenziario Francesca Vazzana: "Per fortuna - spiega a PalermoToday - riteniamo di aver interrotto sul nascere una potenziale catena di contagi. Sono stati sottoposti a test 130 detenuti e 50 unità tra il personale".

La preoccupazione era sorta per via dei contatti che alcuni di loro avevano avuto con i 21 agenti del Nucleo traduzione della polizia penitenziaria risultati positivi al Covid-19 e ora in isolamento domiciliare. "Girava voce - racconta la moglie di una detenuto - che 5 detenuti fossero in quarantena perché positivi. Io ho incontrato mio marito ma ho fatto solo la cosiddetta 'buca': ho portato cibo, soldi e bucato pulito, nessun incontro fisico. Poi ho sentito dei 50 casi sospetti di Covid e si diceva che gli agenti positivi fossero di più".

Non avendo potuto incontrare il marito se non dietro ad un vetro, la donna temeva che qualcosa non andasse: "Mio marito tra l'altro ha un problema polmonare e questo mi preoccupa maggiormente. Abbiamo provato a chiedere, tramite l'avvocato, la scarcerazione". In realtà due casi di positività ci sarebbero stati, ma la direzione del carcere li avrebbe individuati attraverso l'attività di screening: "Sappiamo che due detenuti in stato di semilibertà - afferma Fabio Bognanni, responsabile dell'Osservatorio carcere Ucpi - sono stati portati a casa, chiaramente con un provvedimento autorizzativo del giudice".