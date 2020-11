Coronavirus, la Fials accusa: "Bonus da mille euro è un fallimento"

“Sul bonus da mille euro ai lavoratori della sanità la Regione Siciliana ha fallito, ancora una volta, nel 'nobile intento' di dare un minimo di gratificazione per l'emergenza Covid agli operatori sanitari”. Lo scrive in una nota la segreteria regionale della Fials che ricorda come meno di un lavoratore su dieci riceverà il bonus.

"Altro che bonus per tutta l’emergenza – scrive la Fials - si tratta solo di mille euro al mese e per il periodo marzo, aprile e maggio. Le somme inoltre non saranno per tutti, ma solo per cinquemila fortunati, da individuare tra gli oltre 56 mila dipendenti e i 3 mila del 118. Per questo splendido bonus, si riuniranno lunedì prossimo, i massimi vertici regionali di Cgil. Cisl e Uil”.

La Fials chiede quindi “perché la legge iniziale, approvata in Assemblea siciliana, non è stata impugnata dal Governo nazionale, nella parte in cui prevedeva 1.000 euro mensili per tutta la durata della pandemia e per tutti i lavoratori dell’emergenza? E perché e con quale motivazione, alle altre Regioni è stato consentito dal Governo di erogare bonus più consistenti, fino al doppio di quanto stanziato dal Governo nazionale, mentre la Sicilia viene impedita dal farlo? Ancora una volta, i lavoratori della sanità siciliana sono stati presi in giro, travolti da responsabilità immense, da turni massacranti dal timore di mettere in pericolo la propria vita e quella dei familiari, obbligati a vaccinarsi, pena la sospensione dal lavoro, mentre, lunedì 9 novembre, si riuniranno le sigle della triplice e l’assessore della Salute, per erogare una manciata di euro ai lavoratori che hanno rischiato e continuano a rischiare la propria vita al servizio dei cittadini”.