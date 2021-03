Coronavirus, in Sicilia 890 nuovi contagi nelle ultime 24 ore: ci sono altri 23 morti

Sono 890 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore (due in meno di ieri) e 23 i morti (ieri erano stati 22). I dati emergono dal bollettino diffuso nel pomeriggio di oggi dal ministero della Salute in merito all'emergenza Coronavirus in Sicilia. Oltre 29 mila i tamponi processati, contro i 27.829 di ieri. Questo vuol dire che il tasso di positività si attesta al 3,06% (ieri era al 3,2).

I guariti invece sono 858. Ciò fa salire gli attuali positivi a quota 16.412 (+9), di questi 15.472 sono in isolamento domiciliare, 813 sono ricoverati con sintomi, 127 sono in terapia intensiva. Dieci i nuovi ingressi nell'area critica.

La mappa dei contagi per provincia: Palermo (286), Catania (121), Messina (83), Siracusa (98), Trapani (20), Ragusa (109), Caltanissetta (78), Agrigento (70), Enna (25).

Palermo e provincia, ogni lunedì il report sui positivi

Il direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni, e il Commissario per l’emergenza Covid, Renato Costa, comunicano che il report relativo ai positivi al covid 19 sarà reso noto su base settimanale, ogni lunedì. Il lavoro, affidato ad un team di analisti in servizio al Dipartimento di Prevenzione, è incentrato sul numero degli “attuali positivi suddivisi per comune”, mentre ogni giovedì verrà fornito il report di incidenza settimanale dei positivi. “Il dato fornito su base settimanale – spiegano Faraoni e Costa – consente una valutazione non legata ad eventuali discrasie quotidiane. Il report permetterà un’analisi dell’andamento della pandemia ed una successiva verifica degli eventuali correttivi necessari da apportare. Tutti gli organi preposti, invece, continueranno a ricevere quotidianamente l’elenco nominativo, sia dei positivi, sia dei guariti del giorno di Palermo e provincia”.

Sicilia, Musumeci: 65% over 80 già vaccinati

In Sicilia siamo al 65% di over 80 già vaccinati. C'e' stata una brusca frenata legata ai timori sorti dopo la vicenda AstraZeneca, perchè si è comunque creata una psicosi anche se non riguardava questa fascia di età, ma ora la prenotazione è ripresa e si fanno le file negli hub". Il dato è stato reso noto dal governatore siciliano nel corso di 'Progress', su SkyTg24. "Per le vaccinazioni - continua il Governatore - abbiamo mobilitato tutte le risorse umane, ma manca la materia prima: i vaccini. Ci hanno detto che ai primi di aprile dovrebbero arrivare 110 mila fiale dei tre vaccini e noi davvero speriamo possa essere così". Musumeci nel pomeriggio incontrerà il commissario straordinario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, che questa mattina visiterà l'hub vaccinale di Messina e, nel pomeriggio, si sposterà a Catania: "Parleremo di vaccini", ha spiegato il governatore che ha poi ricordato l'accordo con la Conferenza episcopale siciliana per la vaccinazione anti-Covid in 500 parrocchie dell'Isola, in occasione del sabato santo di Pasqua: "Abbiamo creato un hub in ogni capoluogo di provincia ma vogliamo decentrare la vaccinazione sul territorio".

La situazione nel resto d'Italia: il bollettino di oggi sabato 27 marzo

Nuovi casi: 23.839 (ieri 23.987)

Casi testati: 111.012 (ieri 111.080)

Tamponi (diagnostici e di controllo): 357.154 (ieri 354.982)

molecolari: 201652 di cui 21865 positivi pari al 10.84% (ieri 10.77%)

rapidi: 155502 di cui 1969 positivi pari al 1.26% (ieri 1.21%)

Attualmente positivi: 571.878 (ieri 566.711)

Ricoverati: 28.621, +149 (ieri 28.472 +48)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.635, 264 nuovi, +7 (ieri 3.628, 288 nuovi, +8)

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: 3.512.453 (ieri 3.488.619)

Deceduti dopo Covid test positivo: 107.636 (ieri 107.256)

Totale Dimessi/Guariti: 2.832.939 (ieri 2.814.652 +19.764)

Vaccinati: 2.862.386 ( 9.017.095 dosi somministrate)

si tratta del 82.2% delle 7.668.180 dosi consegnate da Pfizer e delle 826.600 consegnate da Moderna al 16 marzo. La campagna vaccinale dedicata agli over 80 non in Rsa ha coinvolto oltre 2.835.687 i "nonni" che hanno avuto almeno una dose del vaccino Pfizer/Moderna. Con i 2.474.000 vaccini AstraZeneca destinati alla fase 3 sono stati coinvolti 219mila uomini delle forze armate e 909mila docenti e non docenti del personale scolastico. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 234.384 dosi (di cui 70mila seconde dosi) rispetto alle 300mila auspicate.

