Coronavirus, in Sicilia 1.120 nuovi casi (431 nel Palermitano): 9 morti

Altri 1.120 casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 16.541 tamponi. Il tasso di positività sale al 6,7% (ieri era del 4,6% ma erano di meno i tamponi effettuati). Altri 9 morti. I numeri che raccontano l'andamento della pandemia emergono dal bollettino diramato oggi dal ministero della Salute.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali i ricoveri ordinari nell'Isola sono 1.148 (-4 rispetto a ieri). Le terapie intensive diventano 171 (+7) con 14 nuovi ingressi. Sono 21.652 coloro che hanno contratto il virus e che si trovano in isolamento domiciliare. Il totale delle persone attualmente positive è di 22.971, 780 più di ieri. Il totale di dimessi/guariti in Sicilia invece ammonta a 158.478 (+331). Dall'inizio dell'emergenza i casi di Covid sono 186.487 (ieri erano 185.367).

La situazione in provincia di Palermo, che da oggi è zona rossa per decisione del presidente Musumeci, resta critica: sono 431 i nuovi casi, che rappresentano il 38,4% di tutta l'Isola.

Il quadro dei contagi nelle province dell'Isola (totale e incremento casi)

Palermo: 57.471 (431); Catania: 47.780 (112); Messina: 22.593 (162); Siracusa: 12.985 (142); Trapani: 11.948 (65); Ragusa: 10.157 (64); Caltanissetta: 9.215 (49); Agrigento: 8.995 (66); Enna: 5.343 (29).

La situazione nel resto d'Italia

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 15.746 nuovi casi su 253.100 tamponi (tra molecolari e test antigenici) e 331 morti. Il tasso di positività è al 6,2%. Arrivano timidi segnali confortanti dai numeri sui ricoverati sia in regime ordinario che in terapia intensiva, il numero dei decessi invece stenta ad abbassarsi. I contagi oscillano da un giorno all'altro, anche a seconda del numero di tamponi effettuati, ma in generale sembra esserci una tendenza al ribasso rispetto all'ultimo picco di 26.824 casi toccato il 12 marzo scorso. L'emergenza, tuttavia, non è affatto finita. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri sabato 10 aprile registrava 17.567 nuovi casi a fronte di 320.892 tamponi effettuati (tra molecolari e antigenici) e 344 morti. Il tasso di positività sabato è stato del 5,5%, in rialzo rispetto al 5,2% di venerdì.

Attualmente positivi: (dato di ieri: 533.085)

Deceduti: 113.923 (ieri +344)

Dimessi/Guariti: 3.107.069 (ieri +20.483)

Ricoverati: 31.242 (ieri -507)

di cui in terapia intensiva: 3.588 (ieri -15)

Tamponi: 52.801.766 (ieri +320.892)

Totale casi: 3.754.077 (ieri +17.567, +0,47%)





