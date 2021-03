Coronavirus, in Sicilia nuovi contagi stabili (+892) ma l'Rt è in salita (0,99)

Oltre 27 mila tamponi processati e tasso di positività del 3,2%. Situazione negli ospedali: per il terzo giorno di fila non si assiste a un aumento dei ricoveri. Si registrano altre 22 vittime, a Palermo e provincia 346 nuovi casi

Nuovi contagi Covid alti, ma stabili rispetto a ieri, in Sicilia. Dove però il numero dei ricoveri continua a scendere ormai da tre giorni. Secondo il bollettino del ministero della Salute diramato oggi sono 892 i casi individuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 895) su 27.829 tamponi processati (i molecolari 11.097, i rapidi 16.732). Il tasso di positività, per via del numero maggiore di test effettuati, scende al 3,2% (ieri era al 3,5). Quasi la metà rispetto alla media nazionale. Ci sono purtroppo altre 22 vittime.

In ospedale ci sono invece 799 persone ricoverate in ospedale (-14), alle quali vanno aggiunte le 121 in terapia intensiva (+3). Sono otto i nuovi ingressi in area critica. I guariti invece sono 461, dunque meno dei nuovi contagiati. Ciò fa salire gli attuali positivi a quota 16.403 (+409), di questi 15.483 sono in isolamento domiciliare. Stabile al 5,6% la percentuale delle persone in ospedale sul totale dei positivi, in media con la percentuale nazionale. L'Rt sull'Isola è allo 0.99.

La mappa dei contagi per provincia: Palermo 346, Catania 201, Messina (30), Siracusa (40), Trapani (47), Ragusa (56), Caltanissetta (61), Agrigento (91), Enna (20).

Le zone rosse

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha prorogato sino al 6 aprile la "zona rossa" a Caltavuturo e a San Mauro Castelverde, in provincia di Palermo. Con la stessa ordinanza ha anche istituito la "zona rossa" a Centirupe, in provincia di Enna, Comitini, Racalmuto e Siculiana, in provincia di Agrigento. L’ordinanza entrerà in vigore sabato 27 marzo e sarà valida fino al 6 aprile compreso. Con la stessa ordinanza viene

Il provvedimento, che prevede anche la chiusura delle scuole, è stato richiesto dai sindaci e deciso in base alla relazione delle rispettive Asp. Nella stessa ordinanza, esclusivamente per i territori comunali dichiarati "zona rossa", è disposto il divieto di transito in ingresso e in uscita per raggiungere le seconde case. Infine, è estesa la chiusura delle scuole dal 29 marzo al 31 marzo nel Comune di Biancavilla, in provincia di Catania. mentre, rispetto alla precedente ordinanza, è stata esclusa nel Comune di Casteltermini, in provincia di Agrigento.

Chiuso un asilo comunale

Chiuso da oggi l’asilo nido comunale Iqbal Masih, in zona Uditore-Passo di Rigano, in seguito alla segnalazione di sospetta positività al Covid-19 di uno dei bambini frequentanti. Le famiglie sono state avvertite. "L’Amministrazione comunale - si legge in una nota - ha chiesto la sanificazione prevista dai protocolli e ha inoltrato la comunicazione al dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria di Palermo per la valutazione della ripresa dell’attività".

La situazione nel resto d'Italia

In Italia si registrano 23.987 contagi su 354 mila tamponi processati nelle ultime 24 ore (tasso del 6,7%). Son 457 i decessi registrati mentre negli ospedali si trovano 3.628 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 più di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, 288 gli ingressi giornalieri in rianimazione. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.472 persone, in aumento di 48 unità rispetto a ieri. Le regioni che registrano i maggiori incrementi giornalieri sono la Lombardia (5.077 casi), Emilia Romagna (2.391) e Puglia (2.162). Il premier Draghi oggi ha presentato il nuovo decreto (qui tutti i dettagli): come da richiesta del Cts la zona gialla dovrebbe restare sospesa fino al 30 aprile, mentre concessa la riapertura delle scuole - fino alla prima media- anche in zona rossa.

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 26 marzo

Nuovi casi: 23.987

Casi testati: -

Tamponi (diagnostici e di controllo): 354.982

molecolari: --

rapidi: --

Attualmente positivi: 566.711

Ricoverati: 28.472

Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.628, 288 nuovi

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: 3.488.619

Deceduti dopo Covid test positivo: 107.256

Totale Dimessi/Guariti: 2.814.652

Vaccinati: 2.787.749 (8.765.085 dosi somministrate*)

*Si tratta del 88.4% delle 6.610.500 dosi consegnate da Pfizer e delle 826.600 consegnate da Moderna al 16 marzo. La campagna vaccinale dedicata agli over 80 non in Rsa ha coinvolto oltre 2.456.571 i "nonni" che hanno avuto almeno una dose del vaccino Pfizer/Moderna. Con i 2.474.000 vaccini AstraZeneca destinati alla fase 3 sono stati coinvolti 206mila uomini delle forze armate e 789mila docenti e non docenti del personale scolastico. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 243.166mila dosi (di cui 77mila seconde dosi) rispetto alle 300 mila auspicate.





