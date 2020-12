Coronavirus, sono 1.065 i nuovi casi: alla Sicilia spetteranno 129 mila dosi di vaccino

Ventidue nuovi positivi in meno rispetto al giorno prima nonostante quasi mille tamponi in più. E' il dato più saliente che emerge dal bollettino odierno sulla situazione Covid in Sicilia, appena diramato dal ministero della Salute. Cala il tasso di positività: si passa da 11.9% di 24 ore fa al 10,6%. Oggi nell'Isola si sono infatti registrati 1.065 nuovi casi (ieri erano stati 1.087) su 9.974 tamponi. Se martedì c'erano stati 14 nuovi accessi in terapia intensiva, oggi però ce ne sono stati 18. Da segnalare altre 29 vittime (2.059 il totale dall'inizio della pandemia).

Le persone ricoverate con sintomi in Sicilia sono 1.188. Il totale dei ricoverati in terapia intensiva è di 183 unità. Al momento risultano in isolamento domiciliare 33.805 persone. Il totale degli attualmente positivi nell'Isola è di 35.176 soggetti. Numero che fa schizzare i casi totali di Coronavirus in Sicilia dall'inizio della pandemia a quota 81.256. I nuovi guariti sono 1.829.

Sul fronte della distribuzione provincia per provincia a Palermo ci sono stati 285 nuovi casi. Le altre province: Catania 297, Messina 253, Ragusa 32, Trapani 52, Siracusa 69, Agrigento 36, Caltanissetta 3

Vaccini, in Sicilia arriveranno 129 mila dosi

Sono poco più di 129 mila le dosi di vaccino anti Covid distribuite da Pfizer che spetteranno alla Sicilia. La campagna di vaccinazione in Italia partirà con le prime 1.833.975 dosi, dando per scontato che nella seduta del 21 dicembre l’Ema approverà l’immissione sul mercato del vaccino e pressoché immediatamente arriverà la validazione dell’Aifa. Lo comunica in una nota il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri.

Nel dettaglio la distribuzione nelle Regioni (primo invio): Abruzzo 25.480; Basilicata 19.455; Calabria 53.131; Campania 135.890; Emilia Romagna 183.138; Friuli VG 50.094; Lazio 179.818; Liguria 60.142; Lombardia 304.955; Marche 37.872; Molise 9.294; PA Bolzano 27.521; PA Trento 18.659; Piemonte 170.995; Puglia 94.526; Sardegna 33.801; Sicilia 129.047; Toscana 116.240; Umbria 16.308; Valle d’Aosta 3.334; Veneto 164.278.

Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia

Coronavirus, il nuovo bollettino Coronavirus del Ministero della Salute di oggi mercoledì 16 dicembre 2020 in Italia segnala 17.572 nuovi casi di persone positive al Sars-Cov-2 ma una notevole riduzione delle ospedalizzazioni. Dei 645.706 attualmente positivi sono 30268 coloro che necessitano di cure ospedaliere, poco meno di 3mila i pazienti in condizioni critiche che necessitano della terapia intensiva, 77 meno di ieri. Purtroppo si contano 680 decessi registrati oggi e l'ingresso di 191 persone nei reparti di terapia intensiva.