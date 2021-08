Covid, con +946 contagi Sicilia sempre in testa: aumentano ancora i ricoveri e risale l'incidenza

Scende sotto quota mille il numero dei nuovi positivi al Covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore ma con 10 mila tamponi effettuati in meno rispetto a ieri. Secondo il report del ministero della Salute, i nuovi casi di Coronavirus accertati sono 946 (ieri erano stati 1.013). I tamponi processati sono stati 8.865 (ieri invece 18.614). L'incidenza risale dal 5,4% al 10,6%. Il numero dei nuovi casi di Covid mette di nuovo la Sicilia, come succede ormai da giorni, in testa alla classifica delle regioni per numero di contagi.

Gli attuali positivi sono 18.036 con un aumento di altri 549 casi. Sono 68 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Da registrare anche tre nuovi ingressi in terapia intensiva. Le persone ricoverate con sintomi in Sicilia sono in tutto 538 (ieri erano 531). Nelle ultime 24 ore si registrano altre quattro vittime e il totale dei decessi sale a 6.141. I guariti sono 393. Al momento in Sicilia ci sono 17.430 persone in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda la distribuzione tra le province, ecco il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province: Palermo: 74.576 (192); Catania: 64.380 (183); Messina: 28.248 (8); Siracusa: 18.319 (98); Ragusa: 16.222 (146); Trapani: 16.066 (108); Caltanissetta: 15.227 (115); Agrigento: 14.888 (71); Enna: 7.545 (25).

Il Coronavirus in Italia

Ecco il bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi domenica 15 agosto 2021: 5.664 nuovi casi e 19 morti. I nuovi guariti sono 3.580. I pazienti ricoverati in aree non critiche sono 3.162 (ieri 3.101). In terapia intensiva si trovano invece 384 pazienti (ieri 372). Nelle scorse 24 ore 160.870 tamponi effettuati. Ieri erano stati 254.006. Il tasso di positività sale dal 2,8% al 3.5 % (+0.7).

A livello regionale, è ancora la Sicilia la regione che registra più casi. La zona gialla tra una settimana resta una prospettiva concreta.

"Speriamo di entrare nei prossimi mesi in una fase di convivenza con il virus. Oggi possediamo molti strumenti per una coabitazione. Basta volerlo. È questo lo scenario futuro che ci aspetta", dice Silvio Brusaferro, portavoce del Comitato tecnico scientifico e presidente dell'Istituto superiore di sanità.

I dati aggiornati sulla situazione epidemiologica in Italia al 15 agosto 2021:

Casi attuali: 128.528 (+2.062)

Deceduti: 128.432 (+19)

Guariti: 4.183.709 (+3.580)

Totale casi: 4.440.669 (+5.664)

Ricoverati nei reparti ordinari 3.162 (ieri 3.101).

In terapia intensiva 384 pazienti (ieri 372)