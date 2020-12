Coronavirus, in Sicilia scendono ancora nuovi casi e ricoveri: 21 morti nell'ultimo giorno

Sono 808 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su un totale di 7.094 tamponi eseguiti (11,3%). I morti sono 21, che portano il totale a 1.967. E' quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

Con i casi di oggi salgono a 35.719 gli attuali positivi: -42 rispetto a ieri. Cala anche il numero dei ricoverati, 15 in meno, per un totale di 1.424: 1.226 dei quali in regime ordinario e 198 in terapia intensiva. I guariti sono 829. Sul fronte della distribuzione fra province, Catania resta in testa per numero di nuovi casi con 328 seguita da Palermo con 151 e da Messina con 83, Agrigento 74, Siracusa 52, Ragusa 35, Caltanissetta 33, Trapani 25, Enna 13.

Intanto martedì si riunirà la conferenza Stato-Regioni per valutare eventuali modifiche al Dpcm di Natale. Deroghe possibili solo per gli spostamenti tra i piccoli Comuni sotto i 5 mila abitanti e distanti pochi chilometri l'uno dall'altro, difficile invece che si possa autorizzare la mobilità tra una città e l'altra.