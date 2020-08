Coronavirus, risalgono i contagi: 16 nuovi positivi a Palermo nelle ultime 24 ore

Torna a salire il numero di nuovi contagi in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono in tutto 42, con un preoccupante +13 rispetto a ieri. Sono stati 2.042 i tamponi processati dal sistema sanitario della Regione siciliana. Tra i 42 nuovi contagiati soltanto cinque sono i casi riferiti a clandestini sbarcati in Sicilia. Per quanto riguarda la suddivisione dei casi provincia per provincia: ci sono 16 nuovi positivi a Palermo, 8 a Ragusa, 5 a Siracusa, 4 a Catania e Messina, 3 a Caltanissetta, 2 ad Agrigento.

Per quanto riguarda i 16 nuovi casi, otto sono legati al cluster delle Poste di via Ugo La Malfa. Ci sono poi due giovani che tornavano da un viaggio a Malta e altri due scoperti con un tampone prima del ricovero. Infine, quattro sono migranti trovati positivi a Lampedusa.

Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, nell'Isola risultano attualmente 42 persone ricoverate con sintomi (un paziente in meno rispetto a ieri), 6 in terapia intensiva (come ieri) e 556 in isolamento domiciliare. In totale, gli attuali positivi schizzano a 604. I decessi sono fermi a 284.

Coronavirus, la situazione in Italia

Coronavirus, gli aggiornamenti della situazione epidemiologica in Italia nel bollettino di oggi giovedì 13 agosto 2020. Sono numeri preoccupanti quelli che arrivano dal Ministero della Salute. I nuovi contagi sono 523, in deciso aumento rispetto ai 481 casi di ieri e ai 412 di martedì. Aumentano anche i ricoverati in terapia intensiva (+2) e gli ospedalizzati con sintomi (+7). Balzo in avanti delle persone attualmente positive al Covid (+290). Sei le vittime registrate nelle ultime 24 ore.

Il trend al rialzo prosegue ormai da almeno un paio di settimane. Sotto accusa gli assembramenti legati alla movida e il rientro dei vacanzieri da altri Stati europei, anche se va sottolineato che ogni focolaio fa storia a sé.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Proprio oggi il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un'ordinanza che prevede il tampone rapido per chi torna da Grecia, Spagna, Croazia, Malta e il divieto di ingresso dalla Colombia. "Dobbiamo continuare sulla linea della prudenza per difendere i risultati raggiunti negli ultimi mesi con il sacrificio di tutti" ha detto il ministro spiegando il provvedimento.