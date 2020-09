Coronavirus, in Sicilia 77 nuovi contagiati: due i pazienti in più in terapia intensiva

Una persona in più ricoverata e due pazienti in più in terapia intensiva a fronte di 77 nuovi contagi. Sono questi i dati principali che emergono dal bollettino del ministero della Salute diramato oggi sulla pandemia Coronavirus in Sicilia. Ancora alto il numero di tamponi - dopo il botta e risposta di ieri fra il Comune di Palermo e l'assessore regionale Ruggero Razza - che nelle ultime 24 ore sono stati 4.783 (percentuale di positivi dell'1.6%). Tra i nuovi casi non ci sono migranti.

Ci sono 4 guariti, non si registrano nuovi decessi (totale fortunatamente fermo da qualche giorno a 289). I casi totali registrati dall'inizio dell'emergenza sale a 4.926. Ci sono 104 persone ricoverate, più 15 in terapia intensiva. La restante parte dei 1.527 attuali positivi sono isolamento domiciliare (1.407). Questi i nuovi casi per provincia: Palermo 17, Messina 15, Catania 14, Trapani 10, Agrigento 7, Ragusa 6, Enna 4, Ragusa e Caltanissetta 2.

La situazione nel resto d'Italia

Sono 1.434 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, 14 le vittime. Sette pazienti ricoverati in terapia intensiva in più rispetto a martedì. Ieri 1.370 nuovi contagi (lunedì erano stati 1.108) e dieci vittime. Il totale dei casi al momento sale a 280.153 dall'inizio dell'epidemia. Oggi AstraZeneca ha sospeso temporaneamente i test sul vaccino contro il coronavirus che sta sviluppando con l'Università di Oxford per indagare su una "potenziale non spiegata reazione in uno dei partecipanti". Sul fronte scuola, invece, si rischia un rinvio delle lezioni: a chiedere di posticipare il rientro tra i banchi sono i presidi, perché gli istituti non sono ancora pronti.

Coronavirus, il bollettino di oggi

Attualmente positivi: 34.734

Deceduti: 35.577 (+14, +0,04%)

Dimessi/Guariti: 211.272 (+471, +0,22%)

Ricoverati: 1.928 (+25)

Pazienti in terapia intensiva: 150 (+7)

Tamponi: 9.460.203 (+95.990)

Totale casi: 281.583 (+1.434, +0,51%)