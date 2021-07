Coronavirus, i dati della Sicilia: nelle ultime 24 ore 201 nuovi casi, c'è un morto

In tutto sono stati processati 9.999 tamponi, quasi duemila in meno rispetto al giorno precedente. Alla luce di questi numeri il tasso di positività cresce: ieri era all'1,8%, oggi è del 2%

Diminuiscono i nuovi casi di Coronavirus accertati in Sicilia nelle ultime 24 ore: sono 201 i positivi emersi dal report pomeridiano del ministero della Salute (ieri invece 219). In tutto però sono stati processati 9.999 tamponi, quasi duemila in meno rispetto al giorno precedente. Alla luce di questi numeri il tasso di positività cresce: ieri era all'1,8%, oggi è del 2%.

I ricoverati nei reparti ordinari con sintomi Covid sono 128 (gli stessi di giovedì). Sono sempre 20 i letti occupati in terapia intensiva (come ieri) con tre nuovi ingressi (+1). In isolamento domiciliare ci sono invece 3.361 persone (ieri erano 3.309). Il totale degli attuali positivi è quindi di 3.509 (ieri 3.457). Da registrare una nuova vittima. Il totale delle persone che hanno perso la vita in Sicilia dall'inizio della inizio pandemia sale dunque a 5.988.

Questa la suddivisione dei casi, provincia per provincia, secondo quanto riferito dalla Regione: Palermo 70.196 (+17); Catania 60.587 (+14); Messina 26.767 (+5); Siracusa 16.758 (+12); Trapani 14.265 (+24); Ragusa 13.230 (+34); Agrigento 12.277 (+10); Caltanissetta 12.224 (+77); Enna 6.611 (+8).

Coronavirus, la situazione in Italia

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi venerdì 9 luglio 2021 registra oggi 1.390 nuovi casi su 196.922 test e 25 morti. Il monitoraggio settimanale sull'andamento del Covid-19 in Italia, redatto dall'Istituto superiore di Sanità e dal ministero della Salute registra un aumento dell'Rt medio calcolato sui casi sintomatici (0,66 da 0,63, range 0,62- 0,85) così come cessa il calo nell'incidenza settimanale (9 per 100.000 abitanti). Complessivamente il quadro generale della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2 in Italia "sebbene non sia in una situazione critica, mostra dei segnali che richiedono una particolare attenzione, con aumento nel numero di Regioni/PA (8 in tutto) classificate a rischio epidemico moderato". Le regioni in questione sono Sicilia, Abruzzo, Campania, Marche, Sardegna e Veneto, e le province autonome di Bolzano e Trento.

Il bollettino di oggi in Italia

Nuovi casi: 1.390, ieri 1.394

Tamponi (diagnostici e di controllo): 196.922, ieri 174.852

Attualmente positivi: 41.396, ieri 41.469

Ricoverati: 1.167, ieri 1.197

Ricoverati in Terapia Intensiva: 169 di cui 8 nuovi, ieri 180 di cui 8 nuovi

Deceduti dopo un tampone postivo: 127.756, ieri 127.731

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: 4.268.491, ieri 4.267.105

Totale Dimessi/Guariti: 4.099.339, ieri 4.097.905