Coronavirus, in Sicilia 320 nuovi positivi nelle ultime 24 ore: ci sono due morti

In tutta la Sicilia - secondo il consueto bollettino del ministero della Salute - sono 320 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore. Sono stati individuati su 14.908 tamponi. Il tasso di positività è del 2,1% (ieri era 1,5%). La Sicilia, a differenza di quanto avvenuto ieri, non è la regione con più contagi giornalieri in Italia: in Lombardia ce ne sono stati infatti due in più ma con oltre 43 mila tamponi. La zona bianca con questi numeri comunque si avvicina: ancora 12 giorni e l'Isola dovrebbe passare nella fascia con meno restrizioni.

Le persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore in Sicilia sono due. Così gli attuali positivi diventano 7.322. I ricoveri ordinari da 392 passano a 365, mentre in terapia intensiva restano 39 pazienti con un solo ingresso giornaliero.

Questa la situazione provincia per provincia con i contagi attuali (e nuovi): a Palermo 69.523 (68); Catania: 59.510 (66); Messina: 26.536 (21); Siracusa: 16.438 (28); Trapani: 13.920 (16); Ragusa: 12.755 (34); Agrigento: 11.841 (21); Caltanissetta: 11.536 (8); Enna: 6.278 (58)



Il Coronavirus in Italia

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi mercoledì 9 giugno 2021 registra 2.199 nuovi casi positivi su 218.738 test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Sono invece 77 le vittime in un giorno. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri martedì 8 giugno registrava 1.896 nuovi casi su 220mila tamponi e 102 decessi. In terapia intensiva risultavano ricoverati 688 pazienti (-71) e 4.685 nei reparti ordinari (-225).