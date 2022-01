Covid, in Sicilia gli attuali positivi diventano più di 100 mila: 15 morti e ricoveri in aumento

Supera quota centomila il numero degli attuali positivi al Covid in Sicilia, 111.777 per la precisione (+12.226). Questo uno dei dati principali contenuti nell'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute, in cui risultano altre 15 decessi nella nostra regione: 5 avvenuti ieri, 9 il 7 gennaio e uno giorno 4. Numeri questi che portanoa 7.682 il totale dei morti dall'inizio della pandemia.

Su 50.910 tamponi effettuati, sono stati rintracciati 12.949 nuovi casi di Coronavirus. In aumento rispetto a ieri i ricoverati: 1.261 (+74) con 138 persone in terapia intensiva (+1). Mentre tra dimessi e guariti si contano 708 persone.

Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Palermo 2.510, Catania 2.265, Messina 1.845, Siracusa 1.397, Trapani 952, Ragusa 1.106, Caltanissetta 1.345, Agrigento 1.268 e Enna 261. L'Isola è al quarto posto per contagi (con un tasso di positività al 26%), al primo posto c’è la Lombardia con 36.858 casi, al secondo posto l’Emilia Romagna con 17.698 casi, al terzo posto il Veneto con 13.973 casi.