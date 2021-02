Coronavirus, in Sicilia più contagi rispetto a ieri (744): poco meno della metà nel Palermitano

Quasi 22 mila i tamponi processati, tasso di positività del 3,3%. A Palermo e provincia 319 nuovi casi. Sull'Isola continua il calo dei ricoverati, negli ospedali 36 persone in meno. Altri 24 i decessi registrati, scende ancora il numero dei positivi

Un lieve aumento dei contagi concentrati soprattutto nella provincia di Palermo. Sono 744 (ieri sono stati 478) i nuovi casi Covid individuati in Sicilia: di questi poco meno della metà nel Palermitano, 319 (ieri erano stati 137). I tamponi processati in tutta l'Isola sono stati 21.948, con un tasso di positività del 3,3% (ieri era del 2,1).

Prosegue fortunamente il calo dei pazienti in ospedale. I ricoveri ordinari diventano 1.161 (-31), mentre le terapie intensive sono 176 (-5) con soli 5 nuovi ingressi giornalieri. Anche oggi più guariti - 1.131 (-411) - che nuovi contagi. Ciò comporta che diminuiscono ancora gli attuali positivi, che diventano 38.521 (37.184 in isolamento domiciliare). Sono 24 invece i nuovi decessi registrati.

Oltre che in provincia di Palermo i nuovi casi sono stati individuati in quella di Catania (109), Messina (71), Trapani (80), Siracusa (51), Ragusa (17), Caltanissetta (19), Agrigento (73), Enna (5).

Interrotto lo screening in Fiera

A causa del maltempo, è stato oggi interrotto lo screening in modalità drive in alla Fiera del Mediterraneo. Le avverse condizioni atmosferiche non hanno consentito di garantire le prestazioni. L’attività - rende noto l'Asp - riprenderà regolarmente nella giornata di domani, mercoledì 10 febbraio.

La situazione nel resto d'Italia

Il nuovo bollettino registra 10.630 nuovi casi su 274.263 test. 422 i decessi registrati oggi, 15.827 i guariti. Sostanzialmente stabili i ricoveri con146 i nuovi ingressi in terapia intensiva. 2.143 i pazienti in area critica, 19.512 i ricoverati con sintomi. Sconfortanti i dati che arrivano dall'estero: nel Regno Unito - che da settimana prossima imporrà la quarantena per gli arrivi dall'estero - conta oggi 12.364 nuovi casi e 1.052 decessi.



