Coronavirus in Sicilia, il bollettino: in terapia intensiva "solo" 40 persone

Sono stati registrati altri 469 casi di Coronavirus in Sicilia. Si tratta di un robusto incremento rispetto ai 245 contagi emersi ieri. Ma una postilla della Regione siciliana sottolinea che tra questi 469 casi comunicati oggi, ben 116 sono relativi alle settimane precedenti. I dati sono riportati nel consueto bollettino del ministero della Salute.

Negli ospedali diminuiscono ancora i ricoveri. Nei reparti ordinari ci sono, con sintomi Covid, 365 pazienti (ieri 370) mentre altri 40 (ieri 45) sono in terapia intensiva, con tre nuovi ingressi. Il totale è di 405 posti letto occupati per pazienti col virus (24 ore fa erano 415).

Si attesta invece a 10.793 il numero dei cittadini che devono osservare l'isolamento domiciliare (ieri 11.365). Il totale degli attuali positivi è di 11.198 (ieri 11.780). Dall'inizio della pandemia state le 6.880 le vittime del Covid in Sicilia: oggi ne vengono indicati tre. Ma c'è la solita postilla. La Regione infatti dichiara che i decessi riportati sono da riferirsi alle date seguenti: due a ieri (7 ottobre) e uno a mercoledì 6 ottobre.

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 42 casi, Catania 298, Messina 15, Siracusa 50, Ragusa 10, Trapani 13, Caltanissetta 18, Agrigento 15, Enna 8.

Il Coronavirus in Italia

Il bollettino di oggi, venerdì 8 ottobre 2021, in Italia. Sono 3.023 i nuovi contagi da Covid in Italia (ieri 2.938), secondo i dati del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 30 morti (ieri 41) che portano a 131.198 il totale delle vittime da inizio emergenza.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 271.566 tamponi, con un tasso positività all'1,11%. In calo le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 2.742 (ieri 2.824), con un calo di 82 persone rispetto a ieri mentre sono 383 i ricoverati in terapia intensiva (- 20 da ieri), con 17 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.473.903 guariti (+ 3.966 ) e 87.173 gli attualmente positivi (-1.274 ).

Nel bollettino di ieri, giovedì 7 ottobre, sono stati registrati 2.0938 nuovi casi e 41 decessi, numeri che confermano un lieve indebolimento della curva dei contagi, con il Governo che è pronto ad rendere meno rigide le restrizioni. Intanto da domani, sabato 9 ottobre, la Sicilia tornerà ad essere zona bianca come il resto d'Italia.

Coronavirus, il bollettino