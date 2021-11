Covid, in Sicilia 416 nuovi casi in 24 ore: 68 sono nel Palermitano

In Italia nelle ultime 24 ore sono stati accertati 4.197 casi di Covid e di questi 416 sono localizzati in Sicilia (ieri 359). Il dato emerge dal report del ministero della Salute, che monitora l'andamento della pandemia. L'Isola è al quinto posto per incremento di contagi, al primo c'è l'Emilia Romagna con 536 casi, al secondo posto il Lazio con 449, al terzo posto il Friuli Venezia Giulia con 438, al quarto il Veneto con 432.

In Sicilia i ricoverati con sintomi Covid nei reparti ordinari degli ospedali sono 333 (ieri 320), mentre in terapia intensiva ci sono persone 46 (ieri 42) con sei nuovi ingressi. Complessivamente gli ospedalizzati sono 379 (ieri 362). In isolamento domiciliare si trovano oggi 8.046 persone (ieri 7.415) per un totale di 8.425 attuali positivi. Nel report odierno è indicata una nuova vittima (7.049 complessive). I guariti invece invece sono 121 e il totale da inizio pandemia arriva a 296.101

I tamponi processati indicati nel riepilogo del ministero sono stati 16.071. La Regione ha però reso noto che "in seguito alla verifica sui sistemi informatici da parte dell'Asp di Messina, sul numero complessivo dei tamponi molecolari comunicati in data odierna, ben 3.722 sono relativi a periodi precedenti". Tenendo conto di questa precisazione, la positività è del 3,3%.

La provincia siciliana col maggiore incremento di casi è Catania con 180. A Palermo sono 68; a Siracusa 22; a Trapani 13; a Ragusa 12; a Caltanissetta 9; ad Agrigento 10; a Enna 1. Nel report di oggi per Messina e provncia è indicato un incremento di 455 unità. In realtà però dalla Regione si precisa che "354 sono relativi a periodi precedenti al 5 novembre".

Italia in zona bianca, almeno per ora

Al momento nessuna regione supera le soglie del 15% per l'area medica e del 10% per le terapie intensive fissate dal Governo per il passaggio in zona gialla, ma alcune sono da tenere sotto controllo. L'Italia rimane tutta in zona bianca, nonostante la risalita autunnale dei contagi. Ci sono però alcune regioni che hanno parametri alti e, se la curva epidemiologica continuerà a risalire, il rischio è che cambino fascia prima di Natale (L'articolo completo)

La situazione in Italia

