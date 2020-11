Coronavirus, in Sicilia 1.083 nuovi contagi nelle ultime 24 ore: ci sono altri 13 morti

Sono 1.083 il numero dei nuovi casi di positività al Covid accertato nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 6.894 tamponi processati (molti meno di ieri quando erano stati 8.431). Si registrano 13 nuove vittime, dato che porta il totale a 676. Cresce di 8 unità il numero di persone ricoverate in terapia intensiva: adesso sono 177.

I ricoverati con sintomi sono 1.250, sfora quota 20 mila invece il numero dei soggetti in isolamento domiciliare. Il totale degli attualmente positivi schizza adesso a 21.467 (9.128 i dimessi/guariti). Dall'inizio della pandemia i casi totali di Coronavirus in Sicilia sale a 31.271.

La situazione nel resto d'Italia

Ecco il bollettino Coronavirus di oggi, domenica 8 novembre 2020, con i dati comunicati dal ministero della Salute e tutti gli aggiornamenti dalle regioni sull'epidemia in Italia. Oggi sono 32.616 nuovi casi, con circa 191 mila tamponi, e 331 decessi. Sono 115 i pazienti in terapia intensiva in più rispetto a ieri: il totale sale a 2.749.