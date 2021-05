Coronavirus, in Sicilia altri 851 nuovi casi e 19 morti nelle ultime 24 ore

Continua a scendere il saldo dei posti letto occupati in ospedale, dove i ricoveri ordinari sono 995 (-26, ieri erano stati 1.021) e le terapie intensive 140 (-2) con tre nuovi ingressi giornalieri

Sono 851 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore in Sicilia. I casi sono stati individuati su 25.434 tamponi processati tra molecolari e test rapidi. Da registrare quindi un peggioramente della situazione nell'Isola. Ieri infatti erano saltati fuori 603 casi con praticamente lo stesso numero di tamponi (circa 300 in più). Il tasso di positività sale dunque al 3,3% (ieri era del 2,3%). Da registrare altri 19 decessi che portano il totale delle persone che hanno perso la vita a causa del Coronavirus a 5.546.

Continua a scendere il saldo dei posti letto occupati in ospedale, dove i ricoveri ordinari sono 995 (-26, ieri erano stati 1.021) e le terapie intensive 140 (-2) con tre nuovi ingressi giornalieri. Più di 1.500 i guariti. Gli attuali positivi scendono notevolmente: 22.630 (-700), di cui 21.495 in isolamento domiciliare.

Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Palermo 236, Catania 199, Messina 81, Siracusa 73, Trapani 41, Ragusa 71, Caltanissetta 65, Agrigento 69 e Enna 16.

Coronavirus, la situazione in Italia

Il nuovo bollettino del Ministero della Salute di oggi in Italia registra oggi 10.176 nuovi casi su 338.436 tamponi. Continua il calo della pressione sugli ospedali: sono 2.211 i pazienti in terapia intensiva, 42 in meno di ieri al netto di 110 nuovi ingressi. Purtroppo anche oggi è alto il computo dei decessi: sono 224 i morti nelle ultime 24 ore. Un importante aggiornamento arriva dal commissario all'emergenza Covid: nella giornata di ieri sono state oltre 505 mila le dosi somministrate e ad oggi 16 milioni di italiani hanno ricevuto almento una dose di vaccino.

Nuovi casi: 10.176 (ieri 10.554)

Casi testati: 109.485 (ieri 105.538)

Tamponi (diagnostici e di controllo): 338.436 (ieri 328.612)

molecolari: 170705 di cui 9656 positivi pari al 5.66% (ieri 5.82%)

rapidi: 167731 di cui 518 positivi (ieri 155992 di cui 502 positivi)

Attualmente positivi: 390.120 (ieri 397.564)

Ricoverati: 15.799, -532 (ieri 16.331 -536 )

Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.211, 110 nuovi ingressi , -42 (ieri 2.253, 109 nuovi ingressi, -55)

Deceduti dopo un tampone postivo: 122.694 (ieri 122.470)

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: 4.102.921 (ieri 4.092.747)

Totale Dimessi/Guariti: 3.590.107 (ieri 3.572.713)

Vaccinati: 7.065.634 persone

