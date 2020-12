Coronavirus, altri 1.148 casi nell'Isola: 15 nuovi ricoveri in terapia intensiva e 36 morti

Si registrano 15 nuovi ingressi in terapia intensiva, anche se il numero dei posti letto occupati in area critica scende da 205 a 199, e 36 morti nell’Isola (1.829 in tutto dall'inizio dell'emergenza sanitaria). Sono 1.148 i nuovi casi di contagio da Coronavirus accertati nell'Isola nelle ultime 24 ore su 9.966 tamponi effettuati. Il tasso di positività nella regione, stando al bollettino diffuso dal ministero della Salute nel giorno dell’Immacolata, è pari a 11,5%, in lieve crescita rispetto al giorno precedente in cui era risultato 10,9%.

Questa la distribuzione dei casi nelle varie province: 214 a Palermo, 440 a Catania, 159 a Trapani, 105 a Messina, 58 a Enna, 49 a Caltanissetta, 46 ad Agrigento, 45 a Ragusa e 32 a Siracusa.

Il numero dei pazienti ricoverati con sintomi negli ospedali siciliani scende a 1.374 (-13 rispetto al giorno precedente). Non è possibile però stabilire tramite il report del ministero se il dato riguardi soggetti trasferiti in terapia intensiva o quelli dimessi perché guariti (1.803 solo ieri). Le persone che hanno superato il contagio e il Covid diventano in tutto 32.171, 73.555 invece quelle che hanno contratto il virus dall'inizio della pandemia. Sono infine 37.982 i soggetti che risultano ad oggi in isolamento domiciliare seguiti dalle varie Usca.

Nuovo punto sanificazione ambulanze in Fiera

Il nuovo centro è in allestimento negli spazi di via Anwar Sadat e dovrebbe essere pronto da giovedì. Il commissario per l'emergenza Covid, Renato Costa: "Aumenterà il numero di ambulanze a disposizione del servizio per affrontare la pandemia. Screening al porto e in aeroporto per chi viene da altre regioni e non ha un tampone molecolare valido ed eseguito nelle 72 ore precedenti, drive in attivo 24 ore su 24".

Attese le ordinanze di Regione e Comune

Non manca molto alla firma di una nuova ordinanza da parte del presidente Nello Musumeci che darà, fra le altre cose, maggiori poteri ai sindaci per l'adozione, in vista della festività natalizie, di ulteriori provvedimenti per potere modificare gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali. "Covid, attese le ordinanze di Regione e Comune: "Modifiche agli orari dei negozi"

„In accordo con Regione e Prefetto - ha spiegato il sindaco Leoluca Orlando - siamo alla ricerca di soluzioni per arginare la ripresa del fenomeno. Bisogna conciliare certamente le esigenze della vita durante le Feste con la garanzia del diritto alla salute".

Cinisi, marito e moglie morti in 24 ore

Tra gli ultimi decessi quelli di un uomo e una donna di Cinisi, marito e moglie deceduti l’uno a distanza di 24 ore dall’altro. Il sindaco Giangiacomo Palazzolo su Facebook ha voluto ricordarli così: "Vincenzo ha raggiunto la moglie Agata, entrambi deceduti per il Coronavirus. Due splendide persone, una bella coppia, una vita ancora davanti e un tremendo virus a fermare quanto di bello ancora li aspettava".

