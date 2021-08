Coronavirus, in Sicilia registrati altri 776 casi e 7 morti: cresce il numero dei ricoveri

Sono 776 i nuovi casi di Covid accertati in Sicilia nelle ultime 24 ore, con un’incidenza pari al 4,39% sulla base dei 17.662 tamponi processati. Ecco gli ultimi dati del monitoraggio quotidiano diffusi dal ministero della Salute per l’Isola dove si registrano altri 7 morti (6.083 in tutto).

Sono 394 le persone ricoverate nei reparti di degenza ordinaria - ben 19 in più rispetto a ieri - e 47 quelle seguite nei reparti di terapia intensiva (contro le 42 di ieri) dove sono entrati cinque nuovi pazienti. La casella dei guariti/dimessi segna invece un +337.

Il numero delle persone che si trovano al momento in isolamento domiciliare sfiora i tredicimila (+408 rispetto al giorno precedente), portando complessivamente il dato degli attuali positivi a 13.411 (+432).

Nel bollettino di oggi l'Isola è la regione in cui sono stati registrati più contagi, poco sotto la Lombardia (756) e la Toscana (714).

I dati per provincia

Secondo i dati raccolti dalla Protezione civile è questa la distribuzione dei nuovi casi nell'Isola (tra parentesi il numero complessivo dei casi dall’inizio della pandemia): 127 a Palermo (72.966), 197 a Catania (62.987), 35 a Messina (27.507), 62 a Siracusa (17.677), 76 a Trapani (15.463), 59 a Ragusa (15.321), 121 a Caltanissetta (14.476), 70 ad Agrigento (14.173) e 29 a Enna (7.246).

Il punto sulla campagna vaccinale

In tutto sono state somministrate 5.276.557 dosi delle 5.567.305 consegnate nell’Isola (dato aggiornato alle 17.08 del 7 agosto 2021). La percentuale dei vaccinati in Sicilia (tra cicli completati o dose unica) raggiunge il 56.65% (63,29% il dato nazionale sugli over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale). Questa la distribuzione per età dei vaccini, tra richiami e dose unica (tra parentesi indicato il numero considerando anche le prime dosi): 98.128 fascia 12-19 (150.256), 250.493 per la fascia d’età 20-29 (305.832), 262.813 fascia 30-39 (310.371), 373.061 fascia 40-49 (407.758), 468.112 fascia 50-59 (494.263), 439.935 fascia 60-69 (455.525), 359.978 fascia 70-79 (373.193), 259.913 over 80 (266.926).

Questa mattina si è svolta l'iniziativa allo stadio Renzo Barbera dove medici e infermieri dell'Asp hanno completato il ciclo vaccinale dei giocatori rosanero e del loro staff. "Ci auguriamo che l’esempio dei giocatori - ha dichiarato il direttore generale dell'Asp, Daniela Faraoni - venga seguito da tantissimi appassionati e tifosi che, solo in questo modo, potranno tornare a sostenere la squadra del cuore allo stadio. Dopo avere tagliato a Palermo il traguardo del 70% di vaccinati con almeno una dose di siero, speriamo di raggiungere prima possibile l’immunità di gregge".

Il bollettino dall'Italia del 7 agosto 2021

da Today.it



• nuovi casi: 6.902;

• tamponi (diagnostici e di controllo): 293.863;

• attualmente positivi: 108.535;

• ricoverati: 2.533;

• ricoverati in terapia Intensiva: 288;

• deceduti dopo un tampone positivo:128.209 (+22);

• dimessi/guariti: ieri 4.153.940;