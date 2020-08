Coronavirus, altri 27 nuovi casi in Sicilia: a Palermo solo un positivo in più

Continuano ad aumentare i contagiati dal Covid in Sicilia. Secondo il bollettino del ministero della Salute aggiornato alle 17 di oggi nelle ultime 24 ore sono stati accertati altri 27 nuovi casi (14 sono migranti).

Questa la divisione per province. A Ragusa la situazione peggiore con 16 nuovi positivi, seguono Catania con 6 e Messina con 3. Poi un caso rispettivamente a Palermo e Caltanissetta. Zero nuovi casi a Enna, Agrigento, Trapani e Siracusa.

I ricoverati con sintomi sono 37 ed è fermo a 4 il numero dei pazienti in Terapia Intensiva (per un totale di 41 persone in ospedale). Aumenta il numero delle persone in isolamento domiciliare, ieri 301 e oggi 328. Il totale delle persone attualmente positive arriva a 369. Dall'inizio della pandemia i deceduti sono 284 e i casi totali 3.396. Sono stati eseguiti complessivamente 291.872 tamponi (2.412 in 24 ore), per un totale di 226.979 casi testati.

Il rischio di nuove chiusure

L'aumento dei contagi registrato negli ultimi giorni in Sicilia potrebbe portare a nuove misure restrittive. A dirlo sono il presidente della Regione, Nello Musumeci, e l'assessore alla Salute, Ruggero Razza. Il titolare dell'assessorato di piazza Ziino su Facebook avverte: "Basta fare finta di nulla. Saremo costretti altrimenti a misure di contenimento. Occorre rispettare regole basilari. Altrimenti saranno resi vani gli sforzi di questi mesi". E altrettanto esplicito è il governatore: "Ho lanciato un appello 15 giorni fa, mi pare che questo appello non sia stato raccolto e quindi non escludo che ci possano essere misure ulteriormente restrittive. Nel frattempo sono stati chiusi alcuni esercizi commerciali, pensiamo nei prossimi giorni, con le forze dell'ordine, preposte a questo servizio, di chiuderne altri perchè gestori non impongono ai propri clienti il rispetto delle norme di prevenzione e di cautela".

La situazione in Italia

Salgono ancora i contagi su scala nazionale. Questo il quadro:

Attualmente positivi: 12.924 (+230)

Deceduti: 35.190 (+3)

Dimessi/Guariti: 201.642 (+319)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 42 (stabile)

Ricoverati con sintomi: 779 (+17)

Isolamento domiciliare: 12.103 (+213)

Tamponi: 59.196, testati 4.247.326 italiani

Totale casi: 249.756 (+552)