Coronavirus, rallentano i nuovi positivi in Sicilia: 37 nelle ultime 24 ore, 6 a Palermo

Da 114 a 37. Crolla vertiginosamente il numero dei nuovi positivi in Sicilia. Secondo quanto si evince leggendo il bollettino del ministero della Salute nelle ultime 24 ore sono stati registrati 77 casi in meno rispetto alla giornata di ieri. Dei 37 nuovi positivi, ci sono 8 migranti.

Un calo che con ogni probabilità è dovuto anche al numero nettamente inferiore di tamponi processati dal sistema sanitario regionale. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti soltanto 2.321 test contro i 5.273 del giorno precedente.

Per quanto riguarda invece la distribuzione provincia per provincia degli ultimi 37 casi, 6 sono a Palermo. Sette invece a Ragusa, 6 a Siracusa, 5 a Catania, Agrigento e Trapani, 3 a Messina, 0 a Enna e Caltanissetta.

In Sicilia sono in tutto 86 le persone ricoverate con sintomi, altre 13 si trovano in terapia intensiva (una in più rispetto a ieri). Sono invece in tutto 1.235 le persone in isolamento domiciliare (8 meno di ieri). Il numero degli attuali positivi è 1.334. In totale dall'inizio della pandemia sono 4.716 i casi registrati in Sicilia, 289 le persone decedute. Aumentano i guariti che ora ammontano a 3.093 (46 più di ieri).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, domenica 6 settembre 2020, dice che scendono i nuovi contagi: secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, nelle ultime 24 ore i contagi sono stati 1.297, in calo rispetto ai quasi 1.700 di ieri. Dimezzate le vittime, 8 oggi contro le 16 registrate ieri. Il numero dei contagi giornalieri continua però a rimanere alto. Intanto si accende il dibattito tra gli esperti sulla possibilità che il virus abbia perso "potenza", mentre rimangono stabili le condizioni di Berlusconi, ricoverato da venerdì a Milano dopo essere risultato positivo al Covid 19.