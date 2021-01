Coronavirus, 1.692 nuovi contagi: Sicilia con il tasso di positività più alto registrato in Italia

Nell'utimo giorno in cui è in vigore il decreto Natale, la Sicilia fa registrare 1.692 i nuovi contagi da Coronavirus su 9.767 tamponi processati: mai così tanti negli ultimi 15 giorni. La conseguenza è che il tasso di positività schizza al 17,3%, il più alto registrato oggi in Italia.

E' quanto emerge dal consueto bollettino del ministero della Salute, che dà conto anche di 29 morti nell'Isola. Più confortante è il dato sui guariti, che oggi sono 1.350. Dopo giorni di aumento scendono i ricoveri in regime ordinario: sono 1.190 in tutto (-8 in meno rispetto a ieri), in terapia intensiva si trovano ricoverati 194 pazienti (+4).

Venerdì arriveranno i dati del monitoraggio dell'Iss. L'annunciato inasprimento dei parametri legati alla definizione di zona rossa e zona arancione in base all'indice Rt può produrre lo spostamento di alcune regioni in una fascia con restrizioni maggiori rispetto alla "zona gialla rafforzata", che dovrebbe tornare in vigore l'11 gennaio. Da lunedì prossimo il livello di restrizioni tornerà ad essere articolato su base regionale a seconda delle singole criticità.

La distribuzione nelle province vede 485 casi a Palermo, 449 a Catania, 207 a Messina, 193 a Siracusa, 91 a Caltanissetta, 82 a Trapani, 73 ad Agrigento, 61 a Ragusa e 51 a Enna.

Il Cts regionale si riunisce

"La crescita dei contagi non è inattesa. E' il risultato di comportamenti che tutti abbiamo avuto modo di rilevare e documentati anche da alcune immagini arrivate dalle nostre città. Se da un lato osserviamo, fortunatamente, un'incidenza non critica dei ricoveri ospedalieri, dall'altro è opportuno prevedere concrete azioni contenitive parametrate alla situazione. Stiamo affrontando questi temi nella seduta odierna del Comitato tecnico scientifico regionale che è appena iniziata". Lo dichiara l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza che sta partecipando alla riunione del Cts insieme con l'assessore regionale all'Istruzione, Roberto Lagalla.

Allegati