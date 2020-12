Coronavirus, in Sicilia più di mille nuovi contagi: 36 morti nelle ultime 24 ore

Calano i decessi quotidiani da Coronavirus in Italia: nelle ultime ventiquattro ore le vittime sono state 564. Ieri erano state 662, venerdì 814, giovedì 993 nel record di decessi da inizio pandemia. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino sul Coronavirus emesso da Protezione Civile e ministero della Salute. In Sicilia i nuovi positivi sono 1.022 (ieri erano stati 1.240) a fronte di 8.132 tamponi. Gli attuali contagiati nell'Isola sono 39.746. Dall'inizio della pandemia i casi di Coronavirus in Sicilia salgono dunque a quota 71.489.

I ricoverati con sintomi oggi sono 1.367. I pazienti in Terapia intensiva sono 213, con due posti letto occupati in meno di ieri. I nuovi ingressi sono stati 8 (ieri invece otto). Il totale delle persone in ospedale è di 1.580. Sfora il tetto dei 38 mila il numero dei positivi in isolamento domiciliare: 38.166 per l'esattezza. Ci sono altre 36 vittime, cifra che porta il totale da inizio pandemia a 1.759.

Quanto alla suddivisione dei nuovi casi nel territorio siciliano, 289 sono a Palermo. A Catania 413, a Messina 82, a Ragusa 40, a Trapani 34, a Siracusa 55, ad Agrigento 24, a Caltanissetta 29 e ad Enna 56.

Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia

Sono 18.887 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore su 163.550 tamponi. Ieri i contagi erano stati 21.052 con un numero di test superiore (194.984). Risale il tasso di posività che si attesta all'11,5% (+0,8%). In aumento il numero dei ricoverati con sintomi (+233) dopo il calo importante di ieri. Continuano invece a scendere i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensive: -63.

In basso i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici o di terapia intensiva.