Coronavirus, impennata di ricoveri in Sicilia: 128 i nuovi casi, altri due morti a Palermo

Sono 128 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, ma su "appena" 2.656 tamponi: dunque un'alta percentuale di positivi su test effettuati, 4,8%. Sull'Isola ci sono anche due vittime, entrambe decedute a Palermo, che portano il totale a 321 morti dall'inizio della pandemia: si tratta di una donna di 65 anni e un uomo di 71. Sale di tanto anche il numero dei ricoverati, che diventano 361 (+32 rispetto a ieri). A questi vanno aggiunti 28 pazienti in terapia intensiva (+4).

Dei nuovi casi più della metà sono in provincia di Palermo (63), seguita da Catania (31), Ragusa (15), Messina (10), Caltanissetta (5), Trapani (3), Siracusa (1). I casi totali registrati diventano 7.809. Ci sono 15 nuovi guariti (4.130 il totale). Gli attuali positivi diventano 3.358, di cui 2.969 in isolamento domiciliari.

La situazione nel resto d'Italia

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi lunedì 5 ottobre 2020 conferma il preoccupante trend in costante aumento del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 che hanno portato il numero dei pazienti Covid oltre quota 58 mila sui livelli di inizio maggio, ma allora l'onda era in diminuzione. Oggi è stata superata anche quota 36 mila decessi mentre si registra un nuovo balzo delle terapie intensive. Calano i nuovi casi, 2.257, ma a fronte di un basso numero di tamponi, appena 60 mila. La regione con più casi nelle 24 ore è anche oggi la Campania (+431), seguita da Lombardia (+251), Lazio (+248) e Veneto (+230).

Oggi è stato riattivato il Comitato operativo della Protezione Civile che ha affrontato i mesi dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19. Una prima riunione si è svolta questa mattina per fare il punto della situazione. Presenti il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, il commissario per l'Emergenza, Domenico Arcuri, e rappresentanti delle Regioni. Nessun cambiamento per il bollettino, i dati giornalieri saranno pubblicati tra le ore 17 e 18. Salgono ad oltre quota 300 le persone ricoverate in terapia intensiva, quasi 3600 i ricoverati nei reparti covid.

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 5 ottobre

Attualmente positivi: 58.903

Deceduti: 36.002 (+16)

Dimessi/Guariti: 232.681

Ricoverati: 3.487 (-103)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 323 (+20)

Tamponi: 60.241

Totale casi: 327.586 (+2.257)

