Covid, in Sicilia migliorano i dati: in calo nuovi contagi, ricoveri e attuali positivi

Sono 782 i casi riscontrati nelle ultime 24 ore su poco più di 27 mila tamponi, con un tasso di positività del 2,8%. In ospedale ci sono 39 persone in meno rispetto a ieri. Oltre mille i guariti, 24 invece i decessi. Migliora la situazione anche nella provincia di Palermo

In Sicilia scendono nuovi casi, ricoveri e attuali positivi. E' un bollettino che sa di "giallo" quello di oggi. Su 27.072 tamponi processati infatti i nuovi contagiati sono risultati 782, con un tasso di positività del 2,8%. E' attesa venerdì la nuova ordinanza del ministro della Salute Speranza, ci si augura che da lunedì anche l'Isola possa abbandonare l'arancione.

Negli ospedali ci sono 39 persone in meno rispetto a ieri. Nel dettaglio i ricoveri ordinari sono 1121 (-31), mentre le terapie intensive sono 152 (-8) con sette nuovi ingressi. Alto anche il numero di guariti (1.072). L'unico dato che non è in calo è quello dei decessi, che purtroppo sono 24. Gli attuali positivi dunque sono 24.529 (-294).

Anche in provincia di Palermo il picco sembra essere superato: i nuovi casi infatti sono 217. Poi c'è Catania (142), Messina (65), Siracisa (157), Trapani (38), Ragusa (32), Caltanissetta (79), Agrigento (42) ed Enna (10).

Undici proroghe e tre nuove "zone rosse"

Undici proroghe e tre nuove "zone rosse" in Sicilia. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, adottata su richiesta dei sindaci e sulla scorta delle relazioni delle Asp. Il provvedimento, necessario a causa del numero elevato di positivi al Covid, sarà valido da domani (giovedì 6 maggio) a mercoledì 12. Le misure restrittive riguardano i Comuni di: Baucina, Belmonte Mezzagno, Giardinello, Mezzojuso, Termini Imerese, Cefalù, Bolognetta, Santa Cristina Gela e San Cipirello, nel Palermitano; Gela, in provincia di Caltanissetta; Mineo, nel Catanese; Cerami, in provincia di Enna; Fiumedinisi, nel Messinese; Lampedusa e Linosa, in provincia di Agrigento.

Vaccini, drive in alla Casa del Sole anche per fragili

Da domani (giovedì 6 maggio) a domenica 9 maggio tornerà a disposizione degli utenti dalle ore 8 alle 20 il drive in della Casa del Sole con l’importante novità della possibilità di vaccinare a bordo dell’auto, non solo gli Over 80, ma anche per i fragili. Questi ultimi dovranno presentarsi muniti – oltre che di documento di identità e tessera sanitaria – anche del tesserino di esenzione ticket per patologia con codice rientrante nel target nazionale.

La situazione nel resto d'Italia

Il nuovo bollettino Coronavirus del Ministero della Salute di oggi mercoledì 5 maggio registra 10.585 positivi su 327 mila tamponi molecolari e antigenici nelle ultime 24 ore. Sono invece 267 le vittime in un giorno. I pazienti ricoverati terapia intensiva per il Covid sono 2.368, in calo di 55 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 142 (ieri 136). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 17.520 persone, in calo di 656 unità rispetto a ieri. La regione con il maggior numero di nuovi positivi è oggi la Lombardia con +1.557, seguita dalla Campania con +1.447, dalla Puglia con +1.171, dal Piemonte con +947, dal Lazio con +838 e dal Veneto con +745.

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 5 maggio