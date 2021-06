Covid, in Sicilia 234 nuovi casi con tasso di positività e ricoveri ancora in calo

Zona bianca. E' quello a cui punta la Sicilia, che può vantare dati incoraggianti e un rallentamento della pandemia ormai da giorni. Il traguardo dovrebbe essere tagliato entro fine mese a patto che la situazione resti sotto controllo. E l'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute porta a ben sperare. I nuovi casi Covid accertati nell'Isola nelle ultime 24 ore sono 234 (ieri 337) su 15.110 tamponi analizzati. Il tasso di positività è quindi pari a 1,5%, in calo rispetto al 2,3% di ieri.

I ricoverati con sintomi nei nosocomi sono 396 (ieri 409), ai quali si devono aggiungere i 45 pazienti in terapia intensiva (come ieri) con tre nuovi ingressi. Questo porta il totale degli ospedalizzati a 441, cioè tredici in meno di ieri. In isolamento domiciliare si trovano 7.454 persone (in calo rispetto ai 7.864 di ieri). Il totale degli attuali positivi è di 7.895 persone. Ci sono ben 649 guariti, cifra che porta il totale da inizio pandemia a 213.483. Ci sono però anche 8 nuove vittime, così il bilancio arriva a 5.871.

Guardando alla divisione dei nuovi casi nel territorio, Palermo (e provincia) è sotto quota trenta con 28 nuovi contagi. A Catania sono invece 77; a Messina 23; a Siracusa 9; a Trapani 7; a Ragusa 37; ad Agrigento 41; Caltanissetta due e dieci a Enna.

Movida sotto controllo

Stretta sulla movida. Il sindaco Leoluca Orlando ha firmato ieri sera un'ordinanza nell'ambito delle misure per il contrasto del Covid 19 che prevede la possibilità di interruzione del transito pedonale o veicolare in piazza Sant'Anna, piazza Magione e nell'area della Vucciria in caso di "accertato affollamento tale da non consentire il rispetto delle norme anti Covid e di una ordinata presenza sui luoghi al fine di impedire inaccettabili eccessi e atti di violenza". (L'articolo completo)

I vaccini

"Accanto agli ultimi" - binario speciale della campagna vaccinale a Palermo e provincia portata avanti in centro di accoglienza per i poveri e nelle periferie con l’aiuto delle associazioni di quartiere - ha fatto tappa all’Albergheria. Al centro culturale Le Balate, in via Mongitore circa cento persone sono state vaccinate contro il Coronavirus. Il totale provvisorio degli immunizzati arriva così a oltre 900 persone, tra senzatetto e residenti nei quartieri popolari in condizioni di profondo disagio sociale. I prossimi appuntamenti della campagna saranno nei quartieri Cep, Noce e Brancaccio il 7, l'8 e il 9 giugno. (L'articolo completo)

I tamponi

Boom di tamponi antigenici rapidi alla stazione centrale. Prosegue con successo l'iniziativa della Croce Rossa italiana, inaugurata lo scorso 15 maggio, che consente di sottoporsi al test nella struttura allestita all'interno dello scalo ferroviario. Grazie al Gruppo Fs che ha messo gli spazi a disposizione della Cri, dal 15 al 31 maggio scorsi sono stati effettuati circa 3.300 tamponi antigenici rapidi, con una media di oltre 200 test al giorno. Dalle 9 alle 19 i volontari della Croce Rossa e il personale sanitario assicurano lo screening non solo a viaggiatori ma a chiunque si presenti nel punto di somministrazione senza alcun costo, limite di età e senza bisogno di prescrizione medica. (L'articolo completo)

La situazione in Italia

Il nuovo bollettino del ministero della Salute registra 2.436 contagi e 57 morti su oltre 238mila tamponi (antigenici e molecolari). Ieri i contagi erano stati 2.557, i decessi 73. In calo anche il numero dei ricoverati con sintomi (-295) e delle terapie intensive (-48). Solo 20 gli ingressi nei reparti di area critica.