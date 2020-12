Coronavirus, in Sicilia 1.365 nuovi casi e 39 morti: meno ricoveri in terapia intensiva

Sono 1.365 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, 39 invece le vittime. E' quello che emerge dal bollettino appena diramato dal Ministero della Salute. Ieri i nuovi contagi erano stati 1.294, 71 in meno. Da segnalare che i tamponi processati sono stati 10.026, circa 550 in meno rispetto a giovedì. Oggi dunque si attesta al 13,6% il tasso di positivi sui tamponi effettuati in Sicilia (ieri era stato 12,2%). Gli attuali positivi nell'Isola salgono ora a 39.350.

Le persone ricoverate con sintomi sono 1.431. Sono 216 (-61) invece quelle in terapia intensiva. I nuovi ingressi in area critica nell'Isola sono 12 (ieri erano stati 15). Si tratta di un dato nuovo (e importante) fornito dal ministero della Salute da giovedì. I guariti schizzano invece a 28.188, 1.756 in più rispetto a quanto registrato ieri. Il numero totale di persone contagiate dal Covid in Sicilia dall'inizio della pandemia sale ora a 69.277. Le persone decedute sono 1.689.

Ecco la divisione per province: a Palermo 291 casi, Catania 551, Messina 274 Ragusa 39, Trapani7, Siracusa 38, Agrigento 38, Caltanissetta 87, Enna 40.

Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia

Coronavirus, il nuovo bollettino del Ministero della Salute di oggi venerdì 4 dicembre 2020 conferma il costante calo degli attualmente positivi con più guariti che nuovi casi, ma continua la tragica conta dei decessi.