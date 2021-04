Coronavirus, in Sicilia 1.015 nuovi casi e 21 morti: tasso di positività risale al 5,6%

Sono 1.015 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino giornaliero sul Covid diffuso poco prima delle 18 di oggi dal ministero della Salute. Il bollettino colloca la Sicilia sempre al nono posto per numero di contagi giornalieri. I nuovi positivi al Coronavirus (uno in più rispetto a ieri) sono stati individuati su un totale di 18.093 tamponi processati, con una incidenza di positivi del 5,6% (24 ore fa era al 5%). Zero i casi identificati dai test antigenici rapidi. Le vittime sono state 21 nelle ultime 24 ore (+7) e portano il totale a 4.697.

Il dato degli attuali positivi è di 22.852. In Sicilia i ricoverati con sintomi sono 974 (+72 rispetto a ieri), quelli nelle terapie intensive sono 153 (+1) con 13 ingressi nelle ultime 24 ore (+4). Al momento nell'Isola ci sono 21.725 in isolamento domiciliare. Dall'inizio della pandemia le persone che hanno perso la vita in Sicilia sono 4.697.

Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province: Palermo: 54.353 (364); Catania: 46.550 (110); Messina: 21.875 (80); Siracusa: 12.355 (113); Trapani: 11.550 (35); Ragusa: 9.815 (116); Caltanissetta: 8.674 (69); Agrigento: 8.386 (121); Enna: 5.098 (7).

Il Coronavirus in Italia

Bollettino Covid di Pasqua 2021, domenica 4 aprile 2021: 18.025 nuovi casi e 326 morti. In lieve calo i ricoveri nei reparti e nelle terapie intensive. 250mila circa i tamponi effettuati. Domani, Pasquetta, sarà l'ultimo giorno di mini-lockdown: le regole su visite a parenti e amici, passeggiate, sport, autocertificazione, supermercati. Oggi in Lombardia +3.003 contagi, Emilia-Romagna +1.700, Veneto +1.185, Toscana +1.626, Marche +323, Puglia + 1.628, Lazio +1.523, Campania +1.908, Piemonte +1.425. Quasi 11 milioni le dosi di vaccino somministrate in tutto.

Casi attuali: 569.035 (+4.180)

Deceduti: 111.030 (+326)

Guariti: 2.988.199 (+13.511)

Totale casi: 3.668.264 (+18.025)

-11 terapie intensive | -57 ricoveri

28.432 ricoverati e 3.703 in terapia intensiva

536.900 in isolam. domiciliare

Tamponi 250.933

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 10.949.510 (dati aggiornati al 3 aprile). I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono 3.88.472 milioni.

