Coronavirus, in Sicilia nelle ultime 24 ore 808 nuovi casi e altri sei morti

L'Isola anche oggi risulta prima per contagi giornalieri in Italia, "battendo" al fotofinish la Lombardia. Ci sono quattro ricoverati in più in terapia intensiva, il tasso di positività si attesta al 5,1%

Quattro ricoverati in più in terapia intensiva in Sicilia nelle ultime 24 ore in Sicilia. E' il dato più importante che emerge dal bollettino diramato dal ministero della Salute oggi pomeriggio. L'Isola anche oggi risulta prima per contagi giornalieri in Italia, "battendo" al fotofinish la Lombardia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 808 nuovi casi (ieri erano 809) su 15.589 tamponi processati (ieri erano 809 su 14.296 test effettuati), con il tasso di positività che si attesta al 5,1%.

Gli attuali positivi sono 12.095 con un aumento di altri 338 casi. Sono invece sei le vittime con il totale dei decessi che sale quindi a 6.062. Sul fronte ospedaliero sono adesso 351 i ricoverati in regime ordinario (-19), mentre quelli in terapia intensiva sono 36 (+4) con sei ingressi giornalieri. La Sicilia, alla luce di questi numeri, si avvicina al limite per il ritorno in zona gialla.

Sul fronte del contagio nelle singole province ecco la situazione: Palermo 210, Ragusa 115, Agrigento 79, Catania 118, Trapani 92, Caltanissetta 79, Siracusa 59, Messina 3, Enna 53.

Coronavirus, il bollettino in Italia

Nuovi casi: 6.596, ieri 4.845

Tamponi (diagnostici e di controllo): 215.748, ieri 209.719

Attualmente positivi: 97.220, ieri 94.216

Ricoverati: 2.309, ieri 2.196

Ricoverati in Terapia Intensiva: 260, ieri 258

Deceduti dopo un tampone positivo: 128.136, ieri 128.115

Dimessi/Guariti: 4.144.608, ieri 4.141.043