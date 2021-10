Covid, in Sicilia altri 301 nuovi casi: 96 sono a Palermo e provincia

Sono 301 i nuovi casi di Covid accertati in Sicilia nelle ultime 24 ore a fronte di 11.204 tamponi processati. I numeri sono contenuti nel consueto report del ministero della Salute, che monitora l'andamento della pandemia. Ieri con 285 casi e 11.153 tamponi, la positività era al 2,5%. Oggi è al 2,6%.

Guardando la situazione ospedaliera, i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 288 (ieri 285) mentre in terapia intensiva ci sono 33 persone (come ieri) con tre nuovi ingressi. In ospedale ci sono quindi, complessivamente 321 persone (ieri 318). Sono invece le persone che devono rispettare l'isolamento domiciliare sono 6.876 (eri 6.844). Il totale degli attuali positivi è di 7.197 (ieri 7.162). Nel report sono indicate due nuove vittime e 264 guarigioni. Dalla Regione precisano però che un decesso è avvenuto ieri e uno venerdì.



La divisione dei nuovi contagi per provincia: Palermo 96, Catania 116, Messina 40, Ragusa 3, Agrigento 7, Enna 11, Trapani 21, Caltanissetta 7. Nessun nuovo caso a Siracusa.

La situazione in Italia

Sono 4.526 accertati in tutta Italia secondo il ministero della Salute a fronte di 350.170 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente l'incremento era stato di 4.878 su 477.352 test). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 26 decessi (contro i 37 di sabato) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 123.100. In terapia intensiva sono ricoverati 342 pazienti (-4), mentre i guariti sono 2.432. Tasso di positività all'1,3%. Nel bollettino di ieri sono stati registrati 4.878 nuovi casi (su 477.352 tamponi tra antigenici e molecolari) e 37 morti. Ad oggi più di 44 milioni di persone hanno completato il ciclo vaccinale (44.753.197 per la precisione, l'82,86% della popolazione over 12).