In Sicilia accertati 952 nuovi casi Covid in 24 ore: crescono i ricoverati, 18 vittime

Anche oggi il numero dei contagiati dal Covid diagnosticati nelle ultime 24 ore in Sicilia ruota attorno a quota mille. I nuovi casi accertati sono 952 (ieri 984) su tamponi 8.106 processati (ieri 7.293). I numeri sono contenuti nel consueto bollettino del ministero della Salute.

Crescono ancora i ricoverati con sintomi, che passano dagli 895 di ieri ai 962 di oggi. E aumentano anche i pazienti in Terapia intensiva: ieri 117 oggi 122. Il totale delle persone negli ospedali arriva quindi a 1.084. In isolamento domiciliare ci sono invece 13.358 persone, ben 806 in più di ieri. Gli attuali positivi nell'Isola sono quindi 14.442. Purtoppo si registrano 18 vittime, che portano il totale a 502. Ci sono però anche 56 guariti (6.814 in totale da inizio pandemia).

Guardando alla divisione dei casi, Palermo segna un poco lusinghiero + 347 casi. Poi ci sono Ragusa con 115, Catania con 108. E ancora Trapani + 102, Messina + 101, Enna + 66, Caltanissetta + 54, Agrigento + 44 e Siracusa + 15.

I controlli alla Fiera con il drive in

Il drive in allestito da ieri alla Fiera del Mediterraneo per i tamponi anti Covid piace ai palermitani, che si sono presentati in massa anche oggi per sottoporsi ai controlli. L'afflusso è stato talmente alto però da creare disagi in tutta la zona con lunghe file di macchine già di primo mattino. (L'articolo completo)

Nel Palermitano

Torretta è ancora in piena emergenza Covid. Il presidente della Regione, Nello Musumeci, con un'ordinanza ad hoc, ha prorogato la "zona rossa". ll provvedimento, adottato d'intesa con l'assessore alla Salute Ruggero Razza, resterà in vigore fino alla mezzanotte di sabato 7 novembre. Intanto la commissione straordinaria, di concerto con l'Asp territoriale, ha previsto uno screening di massa nel territorio per sottoporre il maggior numero possibile di abitanti al tampone e tracciare subito nuovi positivi al Covid. Sarà effettuato oggi e domani in prossimità del bene confiscato di via Leonardo da Vinci, dove sarà allestito un drive in

La situazione in Italia

Oggi casi ancora in aumento: i nuovi positivi sono 31.758, ma ciò che spaventa è il numero dei decessi: 297 (ieri erano stati 199). Il totale delle vittime è così salito a 38.618. Il numero dei tamponi (oltre 215mila) è in linea con quello di ieri. Rispetto a ieri altri 97 pazienti sono stati trasferiti nei reparti di terapia intensiva e si registrano 972 ricoveri per Covid.

Attualmente positivi: 351.386

• Deceduti: 38.618 (+297)

• Dimessi/Guariti: 289.426 (+5.859)

• Ricoverati con sintomi: 17966 (+972)

• Terapie Intensiva: 1.843 (+97)

• Tamponi: 15.784.461 (+215.886)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Totale casi: 679.430 (+31.758, +4,9%)

Gallery