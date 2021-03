Covid, torna il bollettino: 2.904 casi in due giorni, 1.133 nella sola provincia di Palermo

Dopo il giorno di stop la Regione torna a comunicare al ministero della Salute i dati - a questo punto si spera reali - relativi all'evoluzione dell'epidemia Covid in Sicilia. E sono numeri per nulla confortanti, che spingono la Sicilia verso la zona rossa dopo Pasqua. I nuovi contagiati delle ultime 48 ore infatti sono addirittura 2.904, una media giornaliera di quasi 1.500 casi. Fino a lunedì invece si viaggiava sugli 800/900 contagi. I tamponi presi in considerazione però sono solo i molecolari (14.623), per cui qualsiasi percentuale sul tasso di positività risulta poco attendibile.

Come spiega Mario La Rocca, che ha preso l'interim del dipartimento Osservatorio epidemiologico al posto di Letizia Di Liberti - finita ai domiciliari dopo l'inchiesta sui presunti dati Covid falsati - questi numeri si riferiscono alle giornate del 30 e del 31 marzo. Eccezion fatta per i guariti (380) che si riferiscono alle ultime 24 ore. I decessi sono 21, mentre gli attuali positivi tornano a sfiorare quota 20 mila (19.920 per la precisione).

Aumenta la pressione sugli ospedali: i ricoverati in regime ordinario sono 891, mentre le terapie intensive occupate diventano 140 con 20 ingressi negli ultimi due giorni. Oltre mille invece i contagi registrati nella sola provincia di Palermo (1133), Catania (645), Messina (288), Siracusa (153), Trapani (165), Ragusa (64), Caltanissetta (211), Agrigento 147) ed Enna (98).

La situazione nel resto d'Italia

Il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi mercoledì 31 marzo 2021 registra oggi 23.904 nuovi casi (i 2.904 nuovi casi comunicati dalla regione Sicilia sono tuttavia da leggersi come somma dei casi di oggi ai casi non comunicati nella giornata di ieri, ndr). 205794 i tamponi analizzati oggi (10.42% positivi) 145.427 i test rapidi (1.67% positivi). Si registra un allentamento della pressione sugli ospedali con 51 pazienti in meno nei reparti non critici e 6 in meno nei reparti di terapia intensiva al netto di 283 nuovi ingressi e purtroppo ben 467 decessi.

L'ultimo bollettino coronavirus di ieri martedì 30 marzo registrava 16.017 nuovi casi su 154649 tamponi molecolari (9.02% positivi) e 146802 test rapidi (1.42% positivi). Sono purtroppo 529 i decessi registati nelle ultime 24 ore. In Lombardia sono stati rilevati 3.271 casi, in Piemonte 1.861 e nel Lazio 1.593. Gli attualmente contagiati sono 529.885 (-3.161) con 29.231 ricoverati con sintomi nei reparti ordinari (+95) e 3.716 in terapia intensiva (-5). Restano in isolamento domiciliare 529mila pazienti mentre sono 18.678 le persone dimesse o guarite.

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 31 marzo 2021

Nuovi casi: 23.904 (ieri 16.017)

Casi testati: -- (ieri 89797)

Tamponi (diagnostici e di controllo): 351.221 (ieri 301.451)

molecolari: 205794 di cui 21454 positivi pari al 10.42% (ieri 9.02%)

rapidi: 145427 di cui 2433 positivi pari al 1.67% (ieri 1.42%)

Attualmente positivi: 562.508 (ieri 562.832, -3.161)

Ricoverati: 29.180, -51 (ieri 29.231, +68)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.710, -6, 283 nuovi (ieri 3.716, -5, 269 nuovi)

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: 3.584.899 (ieri 3.561.012)

Deceduti dopo Covid test positivo: 109.346 (ieri 108.879 + 529)

Totale Dimessi/Guariti: 2.913.045 (ieri 2.889.301, +18.687)

Vaccinati: 3.112.079 ( 9.928.663 dosi somministrate)

si tratta del 88.3% delle 7.668.180 dosi consegnate da Pfizer e delle 826.600 consegnate da Moderna al 30 marzo. La campagna vaccinale dedicata agli over 80 non in Rsa ha coinvolto oltre 3.245.139 i "nonni" che hanno avuto almeno una dose del vaccino Pfizer/Moderna. Con i 2.474.000 vaccini AstraZeneca destinati alla fase 3 sono stati coinvolti 226mila uomini delle forze armate e 995mila docenti e non docenti del personale scolastico. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 237mila dosi (di cui 68mila seconde dosi) rispetto alle 300mila auspicate dal piano vaccinale.

