Coronavirus, in Sicilia 16 nuovi casi: 4 migranti trasferiti al San Paolo Palace

Sono sedici i casi di Coronavirus accertati in Sicilia nelle ultime 24 ore con 2.485 tamponi processati. Lo rende noto il ministero della Salute. Secondo il report aggiornato alle 17 di oggi, i ricoverati con sintomi sono 38 (5 in più rispetto a ieri) e i pazienti in Terapia intensiva sono due per un totale di 40 persone in ospedale. I pazienti per i quali è scattato l'isolamento domiciliare sono invece 235 e sono 275 le persone attualmente positive. E ancora, il numero delle persone che hanno perso la vita è fermo a 283 per un totale di 3.288 casi di Coronavirus nell'Isola dall'inizio della pandemia.

I dati per provincia

Secondo quanto reso noto dalla Regione ci sono 16 nuovi casi nell'Isola: 3 a Catania, 1 a Messina e 1 a Palermo. Gli altri 11 si riferiscono a migranti, 7 in provincia di Ragusa e 4 a Lampedusa. Dall’isola agrigentina, confermano dall'assessorato della Salute, 4 migranti (ma non è chiaro se siano gli stessi 4 indicati nel bollettino di oggi) sono arrivati oggi a Palermo a bordo di un velivolo Atr72 e posti in isolamento al San Paolo Palace. A Palermo invece ha creato apprensione la notizia della positività al virus di due commessi di un negozio di tolettatura per cani in zona Uditore. Si tratta di un 26enne e di un 46enne, entrambi sott’osservazione nel reparto di Malattie infettive del Cervello.

La questione migranti

Nei prossimi giorni arriverà in Sicilia la nave per la quarantena dei migranti. Appartiene alla flotta di Grandi Navi Veloci. E' quanto si apprende da fonti del Viminale. La nave, che potrebbe normalmente ospitare circa 1000 persone, sarà però utilizzabile per 600-700 migranti in base alle misure di distanziamento previste contro il covid 19. A bordo saranno attrezzati percorsi anti Covid. Nel giro di qualche giorno l'imbarcazione sarà in servizio in Sicilia. Inoltre il Viminale sarebbe al lavoro per reperire una seconda nave da inviare in Calabria.

Ma non spegne la polemica a distanza tra la Regione e Roma. "Il governo nazionale - tuona il governtaore Musumeci - ha ordinato di allestire una tendopoli per centinaia di migranti nelle campagne tra Vizzini e Militello in Val di Catania. Il governo della Regione Siciliana è totalmente contrario. Forse qualcuno a Roma, al posto di arrossire per l'incapacità manifestata nell'adottare un Piano organico sull'immigrazione durante l'emergenza Covid, pensa di poter continuare a trattarci da campo profughi d'Europa. Avevo detto che siamo e saremo contrari al ritorno del business dell'immigrazione e delle facili illusioni per disoccupati disperati. Pensare a una sorta di campo di concentramento per centinaia e centinaia di persone, in tempo di epidemia, significa essere semplicemente irresponsabili. Il ministro dell’Interno intervenga: di tendopoli e di affaristi la Sicilia non vuole più sentirne".

La situazione in Italia

Complessivamente in tutta Italia le persone attualmente positive al Coronavirus sono 12.422. Sono invece 35.141 (+9, +0,03%) le persone che hanno perso la vita per il virus. I dimessi/guariti sono 199.974 (+178, +0,09%), i ricoverati in Terapia intensiva sono 41 (-6) .