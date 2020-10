Coronavirus, record di contagi in Italia: oltre 31 mila, in Sicilia si sfiorano i mille casi

Nel giorno in cui in Italia si registra il nuovo record di contagi (31.084), in Sicilia si sfiorano i mille nuovi casi giornalieri: sono 984 per la precisione su 7.293 tamponi (13,4% di positivi). Dodici le persone positive al Covid che sono morte nelle ultime 24 ore. Mentre i ricoverati con sintomi aumentano ancora di 56 unità, arrivando a 895. Le terapia intensive aumentano "solo" di due unità passando da 115 a 117.

Anche oggi c'è un buon numero di guariti, secondo il bollettino del ministero della Salute sono 153. Gli attuali positivi sono 13.564, di cui 12.552 in isolamento domiciliare. La provincia con più casi resta Palermo (276), a seguire Catania (269), Messina (71), Trapani (63), Ragusa (90), Siracusa (48), Agrigento (53), Enna (88), Caltanissetta (26).

La situazione nel resto d'Italia

Oltre 31 mila contagi in 24 ore. Nuovo un record per il quarto giorno consecutivo (sempre più casi dal 27 ottobre, dati mai registrati durante la prima ondata, grazie a molti più tamponi). La curva epidemiologica si impenna ancora, l’indice Rt del Paese è salito a 1,7- come fotografa il monitoraggio che analizza la situazione prima dell’introduzione del Dpcm - e il quadro generale è in rapido peggioramento: l’Italia va verso lo scenario 4, il più grave con una trasmissione incontrollata del virus e undici Regioni a rischio elevato (cinque già nello scenario 4). L’infezione si è largamente diffusa su tutto il territorio nazionale: non c’è una Regione a zero nuovi positivi dal 3 ottobre.

Coronavirus, il bollettino di venerdì 30 ottobre

Attualmente positivi: 325.786

Deceduti: 38.321 (+199)

Dimessi/Guariti: 283.567 (+4.285)

Ricoverati: 18.740 (+1.125)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.746 (+95)

Tamponi: 15.568.575 (+215.085)

Totale casi: 647.674 (+31.084, +5,04%)

