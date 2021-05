Il Coronavirus arretra ancora: in Sicilia 348 nuovi casi e ospedali sempre più vuoti

Il Covid in Sicilia frena ancora la sua corsa, anche se l'Isola è la terza regione per numero di nuovi casi. I nuovi positivi al virus accertati nelle ultime 24 ore sono 348 (ieri 385) e negli ospedali ci sono 25 posti letto liberi in più. Sono stati validati 15.841 tamponi e il tasso di positività è del 2,1%, invariato rispetto a ieri. E' il quadro tracciato dal bollettino diffuso dal ministero della Salute.

Oggi negli ospedali siciliani ci sono 484 ricoverati con il Covid nei reparti ordinari (ieri 502). Nelle terapie intensive invece i posti letto occupati sono 65 (ieri 72) con nessun nuovo ingresso in area critica, per un totale di totale 549 ospedalizzati. In isolamento domiciliare ci sono invece 9.334 persone. Il totale degli attuali positivi arriva quindi a 9.883 siciliani. I guariti/dimessi nelle ultime 24 ore sono 448, quindi complessivamente sono in 209.849 a essersi messi alla spalle il Covid. Purtroppo ci sono altre cinque vittime, per un totale dall'inizio della pandemia di 5.819.

Questa la divisione dei nuovi casi nelle province dell'Isola: Palermo 53; Catania 124; Messina 44; Siracusa 29; Trapani 11; Ragusa 41; Agrigento 34; Caltanissetta 12. Zero nuovi contagiati a Enna.

I vaccini

La Sicilia sembra avere ingranato la marcia giusta e negli ultimi giorni è stata superata la quota dei due milioni e 500 mila vaccini anti Covid somministrati. Secondo il report del commissario nazionale per l'emergenza e del ministero della Salute (aggiornato alle 6 del mattino di oggi ndr), sono state inoculate 2.512.331 dosi su un totale di 2.698.672 consegnate. L'Isola ha quindi usato il 93,1% della dotazione. (L'articolo completo)

La situazione nel resto d'Italia

Sono 2.949 i nuovi casi di Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore sul territorio italiano. I decessi in più rispetto a ieri sono stati 44. I guariti sono 6.574, mentre sono stati effettuati 164.495 tamponi con un indice di positività all'1,7%. Calano gli ingressi in terapia intensiva, meno 34 da ieri, e sono 27 gli ingressi del giorno.

Attualmente positivi: 238.296

Deceduti: 126.046 (+44)

Dimessi/Guariti: 3.851.661 (+6.574)

Ricoverati: 7.652 (-243)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.061 (-34)

Tamponi: 66.085.278 (+164.495)

Totale casi: 4.216.003 (+2.949, +0,07%)