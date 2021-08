Covid, nel primo giorno di zona gialla in Sicilia 1.600 nuovi contagi e nuovo boom di ricoveri

Nel giorno in cui la Sicilia rientra ufficialmente in zona gialla, dal ministero della Salute certificano che anche oggi è la regione con il maggiore incremento di contagi nelle 24 ore. I casi di Covid accertati sono 1.600 su 11.243 tamponi processati (7.008 molecolari e 4.235 rapidi). La positività è schizzata al 14,23%. In tutta Italia i nuovi casi accertati sono stati 4.257.

I ricoverati con sintomi sono aumentati ancora, arrivando a 831 (ieri 806). In terapia intensiva ci sono 116 pazienti (ieri 108), com 14 nuovi ingressi. In totale quindi negli ospedali con il virus ci sono 947 persone (ieri 914). In isolamento domiciliare invece si trovano 27.542 (ieri 26.510) e così il numero degli attuali positivi arriva 28.489 (ieri 27.424). In 526 sono stati dichiarati guariti e il totale da inizio pandemia arriva a 240.647. Ci sono però anche altre 9 vittime (per un totale di 6.323). Dalla Regione precisano che tre le vittime comunicate oggi, una è riferibile a ieri; una al 29 agosto e sette al 28 agosto.

Per quanto riguarda la concentrazione geografica dei nuovi casi accetati, a Palermo e provincia se ne contano ben 422 e 399 a Catania. A Messina i nuovi positivi sono 273; a Siracusa 90; a Ragusa 95; a Trapani 83; a Caltanissetta 133; a Enna 105. Nessun nuovo caso ad Agrigento.

Vaccini

Nuovo appuntamento con i vaccini itineranti. Obiettivo: proteggere dal Covid il maggior numero possibile di persone, il che vuol dire soprattutto raggiungerle. Per questo motivo, l’ufficio del commissario all’emergenza Covid di Palermo ha deciso di essere presente, oltre che nei quartieri e nelle città del circondario, anche in luoghi di aggregazione ed eventi che richiamino ampie fasce di pubblico, come la Palermo Tattoo Convention, in città, al PalaGiotto, dal 2 al 5 settembre. (L'articolo completo)

Sicilia in giallo, le regole

La Sicilia torna in zona gialla da oggi, lunedì 30 agosto, con nuove regole e misure per arginare i Contagi da coronavirus e la diffusione del covid. L'Isola è la prima regione a cambiare colore, dopo il via libera a fine luglio dei nuovi criteri per calcolare il rischio Covid-19 basati sulle ospedalizzazioni, con una soglia del 10% per l'occupazione dei posti in rianimazione e una del 15% per i posti letto nella cosiddetta area medica non critica. Ecco cosa cambia nella regione, che ieri ha fatto registrare altri 1.369 casi con un nuovo aumento di ricoveri e terapie intensive, dopo l'ordinanza del 27 agosto scorso firmata del ministro della Salute Roberto Speranza. (L'articolo completo)

Mortalità in aumento a Palermo

l numero di morti che ogni giorno si registrano a Palermo, in relazione all'epidemia di Covid-19, resta alto. Secondo il rapporto del ministero della Salute e del dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio, rielaborati dall'ufficio Statistica del Comune che ha elaborato il focus sulla città, dopo un rallentamento registrato a luglio, a partire dai primi di agosto si è registrata nuovamente una mortalità superiore all’atteso. E i numeri si riferiscono soltanto al periodo fino al 10 agosto. In valore assoluto, dal 30 dicembre 2020 al 10 agosto 2021, in circa 8 mesi, a Palermo si sono registrati 4.504 decessi, con un incremento di 492 unità (+12,3%) rispetto alla media degli ultimi 5 anni. (L'articolo completo)

La situazione in Italia (fonte Today.it)

In tutta Italia il ministero della Salute registra 53 morti e 4.257 nuovi casi su 109.803 test.

Nuovi casi: 4.257, ieri 5.959

Tamponi (diagnostici e di controllo): 109.803, ieri 223.086

Attualmente positivi: 141.393 (+346)

Ricoverati: 4.264 ricoveri (+131)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 548 intensive (+23) di cui 50 ingressi nelle ultime 24 ore

Deceduti dopo un tampone positivo: 129.146 (+53)

Vaccinati: 37.476.187 persone pari al 69.3% della popolazione con più di 12 anni. Ieri somministrate 157mila dosi, di cui 60mila prime somministrazioni. La campagna vaccinale ha coinvolto ad oggi 30 agosto 2021: il 91% degli over 80, il 87% dei settantenni, e il 82% dei sessantenni, il 74% dei cinquantenni, il 64% dei quarantenni, il 57.3% dei trentenni e il 57.9% dei ventenni e il 31% degli adolescenti completamente vaccinati con una doppia dose o con una dose unica di JJ