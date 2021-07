Covid, accertati altri 134 nuovi casi in Sicilia ma i ricoveri diminuiscono ancora

Secondo il ministero della Salute, sono appena 162 i letti occupati nei nosocomi isolani per pazienti col virus tra reparti ordinari e terapie intensive (undici in meno di ieri). Processati meno di novemila tamponi, col tasso di positività che risale all'1,5%. Nessuna nuova vittima

Altri 134 casi di Coronavirus accertati in Sicilia in 24 ore a fronte di appena 8.832 tamponi processati con il tasso di positività che risale all'1,5% (ieri 115 nuovi casi con positività allo 0,8%), ma ricoveri in calo e nessuna nuova vittima. E' il quadro che viene fuori dal bollettino odierno sull'andamento della pandemia diffuso dal ministero della Salute. La Sicilia è la terza regione per incremento di contagi, alle spalle della Lombardia e della Campania.

I ricoverati con sintomi Covid negli ospedali dell'Isola sono 145 (ieri 154), ai quali si devono aggiungere i 17 pazienti in terapia intensiva (ieri 19) - con nessun nuovo ingresso - per un totale di 162 ospedalizzati (ieri 173). In isolamento domiciliare ci sono invece 3.513 persone (ieri 3.552). Il totale degli attuali positivi è quindi di 3.675. Altre 184 persone possono dire di avere sconfitto il virus e così si arriva a 222.428 guariti da inizio pandemia.

I vaccini

Da domani, domenica 4 luglio, a martedì 6 luglio, la Regione rilancia gli open days. Tutta la popolazione, dai 12 anni compiuti in su, potrà vaccinarsi senza prenotazione in tutti i punti vaccinali delle province siciliane, con i sieri Pfizer e Moderna. L’obiettivo è immunizzare quanti più cittadini possibile, in funzione anche delle varianti virali rilevate anche in Sicilia. Lo comunica l’assessorato alla Salute della Regione. (L'articolo completo)

Il Covid in Italia

Continua la frenata del virus in Italia. Oggi l'Italia rigustra 932 nuovi casi, 22 decessi. Più di tremila i nuovi guariti. Gli attualmente positivi sono 45.576, pari a -2.203* rispetto a ieri. I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 228.127, ovvero 28.889 in più rispetto a ieri. Il tasso di positività è 0,40%, sotto l’1% dal 15 giugno. I contagi quotidiani sono sotto quota mille da due settimane esatte. Poco più di 200 i ricoverati in terapia intensiva in Italia.

Casi +932 (4.262.511 +0,02%)

Guariti +3.110 (4.089.298 +0,08%)

Decessi +22 (127.637 +0,02%)

Attualmente Positivi -2.203 (45.576 -4,61%)

Molecolari +84.885 (52.121.065 +0,16%)

Ricoverati 1394 (-75) Terapia intensiva 204 (-9)

Isolamento 43978 (-2119)