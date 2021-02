Coronavirus, attuali positivi ancora in calo in Sicilia: 886 i nuovi casi, 34 morti

Altre 886 persone hanno contratto il Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore, ma nello stesso arco di tempo in 1.343 se lo sono lasciato alle spalle e sono guarite: ciò significa che sull'Isola gli attuali positivi continuano a scendere (-491 rispetto a ieri) e diventano 41.122. Resta alto il numero di tamponi processato, 24.130 tra molecolari e rapidi, con il tasso di positività che si attesta al 3,6%.

Si registrano altri 34 decessi, che portano il numero totale delle vittime a 3.579. Continuano a calare i posti letto occupati in ospedale: rispetto a ieri ci sono dieci pazienti in meno ricoverati (1.317 in totale) e 9 in meno in terapia intensiva (193). I nuovi ingressi giornalieri in area critica sono 7.

Restano alti (anche se non come 2/3 settimane fa) i nuovi casi individuati in provincia di Palermo: 345. A Catania sono 186, Messina 123, Trapani 70, Siracusa 33, Ragusa 13, Caltanissetta 63, Agrigento 40, Enna 13.

Riaprono gli uffici della settima circoscrizione

Il Comune rende noto che, a seguito della sanificazione dei locali, gli uffici della VII circoscrizione e della Postazione decentrata “Pallavicino” di via Eleonora Duse 31 riapriranno al pubblico da domani, giovedì 4 febbraio.

La situazione nel resto d'Italia

Il nuovo bollettino Coronavirus del ministero della Salute registra 13.189 nuovi contagi dall'analisi di 279.307 test. Ben 476 morti mentre sono 20.071 i pazienti ricoverati nei reparti non critici, 2.145 le persone che necessitano del supporto della terapia intensiva per restare in vita. Sono 15.749 i pazienti che hanno superato l'infezione da Sars-Cov-2 e sono state dimesse o giudicate guarite.

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 3 febbraio

Nuovi casi: 13.189 (ieri 9.660)

Casi testati: -- (ieri 75.200)

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- (ieri 244.429)

molecolari: -- (ieri 125.396 di cui 8.285 pari al 6.6%)

rapidi: -- (ieri 119.033 di cui 1.366 positivi pari al 1.14)

Attualmente positivi: -- (ieri 437.765)

Ricoverati: 20.071, -246 (ieri +57)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.145, -69, 133 nuovi (ieri -38, 158 nuovi)

Totale casi positivi: 2.583.790 (ieri 2.570.608)

Deceduti: 89.820 (ieri 89.344, +499)

Totale Dimessi/Guariti: 2.059.248, +15.749 (ieri 2.043.499, +18.976)

Vaccinati: 779.610 (2.135.282 dosi somministrate*)

*si tratta del 89.3% delle 2.278.185 dosi consegnate da Pfizer e delle 112.800 consegnate da Moderna al 3 febbraio. In Campania, Piemonte, Umbria e Valle d'Aosta quasi esaurite le scorte (>97%).Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Intanto Aifa rivede il parere sul vaccino prodotto da AstraZeneca (che verrà distribuito dalla prossima settimana) aprendo alle somministrazioni anche agli over 55 in buona salute. Novità anche per il vaccino russo Sputink V: un'analisi pubblicata su Lancet su 20.000 partecipanti suggerisce che con due iniezioni avrebbe un'efficacia del 91,6% contro la comparsa di sintomi associati al Covid-19.

