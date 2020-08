Coronavirus, calano i nuovi positivi in Sicilia: tre i contagiati nelle ultime 24 ore

Di questi nuovi casi nessuno in provincia di Palermo: due sono di Catania e uno di Siracusa. Pochi i tamponi effettuati in un giorno: 823. E' quanto si evince dal bollettino del ministero della Salute. Rimangono 39 i ricoverati in ospedale (3 in terapia intensiva)