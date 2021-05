Coronavirus, 385 nuovi casi di contagio in Sicilia: calano ancora i ricoveri, oltre mille i guariti

Scoperti altri 385 casi di Coronavirus in Sicilia, oggi seconda regione per numero di nuovi contagi in Italia. Questo il dato che emerge dall’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute con i numeri dell’Isola dove, nelle ultime 24 ore, sono stati processati 15.094 tamponi, con un tasso di positività che si attesta a 2,55% (il giorno precedente era pari a 2,1%). Altri 7 i decessi registrati (5.814 in tutto dall’inizio della pandemia a oggi).

Sul fronte degli ospedali continua a scendere - da 512 a 502 - il numero dei soggetti ricoverati con sintomatologia riconducibile al Sars-Cov-2, con 72 posti letto (-1 rispetto al giorno precedente) occupati nei reparti di terapia intensiva e 3 nuovi ingressi. Oltre mille invece - 1.005 per l'esattezza - i guariti. Ad oggi trovano in isolamento domiciliare 9.414 siciliani (-616), mentre il totale degli attuali positivi è di 9.988 persone (-627).

I dati per provincia

Secondo i dati raccolti dalla Protezione civile è questa la distribuzione dei casi nell'Isola (tra parentesi il numero complessivo dei casi dall’inizio della pandemia): 54 a Palermo (68.979), 169 a Catania (58.395), 38 a Messina (26.254), 37 a Siracusa (16.175), 13 a Enna (6.154), 10 a Trapani (13.738), 39 a Ragusa (12.497), 7 a Caltanissetta (11.446) e 27 ad Agrigento (11.565).

Il punto sulla campagna vaccinale

Complessivamente in Sicilia sono state somministrate 2.485.063 dosi delle 2.698.672 consegnate nell’Isola. I vaccini inoculati sono andati a 1.313.831 donne e a 1.171.232 uomini secondo questa distribuzione: 119.733 per la fascia d’età 20-29, 152.180 fascia 30-39, 296.002 fascia 40-49, 465.566 fascia 50-59, 498.632 fascia 60-69, 470.342 fascia 70-79, 388.553 fascia 80-89, 76.430 over 90, 17.625 fascia 16-19.