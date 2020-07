Coronavirus: in Sicilia aumentano ancora i nuovi casi (+18), invariato il numero dei morti

E' questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute. Salgono a 31 i ricoverati in ospedale, di cui 2 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare 193 persone, per un totale di 224 attuali positivi al Covid