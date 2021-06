Covid, in Sicilia 99 nuovi casi e tasso di positività stabile: 2 vittime ma anche 222 guariti

La Sicilia sfiora quota cento. Sono 99 i nuovi casi di Coronavirus accertati nelle ultime 24 ore (ieri 84) su 14.425 tamponi eseguiti col tasso di positività che resta invariato allo 0,6%. Una situazione stazionaria quindi, fotografata dal bollettino odierno del ministero della Salute.

I ricoverati con sintomi Covid negli ospedali siciliani sono 162 (ieri 171), mentre sono 24 i letti occupati in terapia intensiva (come ieri) con un solo nuovo ingresso per un totale di 186 ospedalizzati (ieri 195). In isolamento domiciliare ci sono 4.041 persone. Il totale degli attuali positivi è quindi di 4.227. Ci sono altri 222 guariti, così il totale da inizio pandemia arriva a 221.360. Si contano purtroppo altre due vittime (5.967 dall'inizio dell'emergenza).

La divisione dei nuovi casi per provincia: Palermo 10, Catania 22, Siracusa 16, Trapani 11, Ragusa 12, Agrigento 17, Caltanissetta 10, Messina solo uno ed Enna nessun nuovo positivo.

Il Coronavirus in Italia

Sono 679 i nuovi contagi da Covid in Italia registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Il numero dei decessi sale oggi a 42 rispetto ai 28 registrati ieri: il dato è però frutto di un ricalcolo della Regione Campania in merito a 22 decessi "ascrivibili ad un periodo compreso tra novembre 2020 e maggio 2021". Scende lievemente il tasso di positività, allo 0,3%, con 190.635 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Cala il numero dei ricoverati con sintomi, 1.676 (-47 da ieri). Scende a 270 il numero delle persone in terapia intensiva (-19)

Attualmente positivi: 52.824

Deceduti: 127.542 (+42)

Dimessi/Guariti: 4.078.767 (+2.493)

Ricoverati: 1.946 (-66)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 270 (-19)

Tamponi: 71.398.190 (+190.635)

Totale casi: 4.259.133 (+679, +0,02%)