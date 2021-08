Covid, 1.369 nuovi casi in Sicilia: Palermo la provincia italiana con più contagi in 24 ore

Alla vigilia della zona gialla, in Sicilia i nuovi casi non accennano a diminuire: nelle ultime 24 ore su 13.506 tamponi ne sono stati registrati 1.369 positivi. Il tasso di positività, quindi, sale al 10,1% e doppia quasi il dato di ieri (era al 5,6%). La regione segna ancora una volta il record negativo: è di nuovo prima in Italia per numero di nuovi contagi. Il numero degli attuali positivi sull'isola arriva, dunque, a 27.424.

Aumenta anche il numero di pazienti con Covid-19 ricoverati negli ospedali siciliani: sono 914, 806 nei reparti ordinari (+8) e 108 in terapia intensiva (+4). I guariti sono 864. Dieci il numero delle persone decedute comunicato oggi, anche se - specifica la Regione siciliana - tre vittime, una per ciascun giorno, sono riferite al 26, al 27 e al 28 agosto. Il numero dei morti dall'inizio della pandemia sale, quindi, a 6.814.

È sempre Palermo a guidare la classifica delle province siciliane per numero di nuovi casi in 24 ore: in città sono stati 343 i nuovi positivi registrati. Un numero che piazza Palermo in prima posizione anche a livello nazionale, come provincia con il maggior numero di nuovi casi in 24 ore. Seguono, sull'isola, Catania con 259, Ragusa con 212, Siracusa con 195, Messina con 146, Caltanissetta 73, Trapani 70, Agrigento 61, Enna 10.

L'allarme della Prefettura: "Molti non vogliono indossare la mascherina"

Il prefetto Giuseppe Forlani spiega che i controlli servono "nelle zone dove è più alta l'affluenza di turisti o dove si creano assembramenti", ma da soli non bastano: "Sono le persone che si devono convincere che le regole vanno rispettate. Il vero problema è che le persone non vogliono più indossare la mascherina". "La violazione della norma di indossare la mascherina - spiega ancora il Prefetto - può essere molto diffusa ed è difficile da controllare. Noi siamo nei luoghi in cui c'è più affollamento, continuiamo questa attività che però non è semplice. (Leggi l'articolo completo).

In Sicilia almeno 7 cittadini su 10 hanno ricevuto una dose di vaccino

Secondo i dati elaborati dalla struttura regionale di monitoraggio aggiornati al 26 agosto, c'è una situazione a macchia di leopardo, con Palermo tra le città più virtuose. Sopra la soglia del 70% di popolazione con prima dose ci sono 173 comuni su 390. Il capoluogo di regione raggiunge il 77,02% prime dosi e il 69,92% di immunizzati. In una nota, Palazzo d'Orleans sottolinea che "l'intero sistema sanitario regionale è impegnato per far crescere velocemente queste percentuali, che risultano ancora insufficienti a tirare fuori l'Isola da una situazione di rischio". I dati comune per comune. (Leggi l'articolo completo)

Il Covid in Italia

Attualmente positivi: 141.047

Deceduti: 129.093 (+37)

Dimessi/Guariti: 4.260.106 (+4.298)

Ricoverati: 4.658 (+36)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 525 (+14)

Tamponi: 83.618.273 (+223.086)

Totale casi: 4.530.246 (+5.959, +0,13%)

Fonte: Today.it