Coronavirus, in Sicilia 708 nuovi casi e altri dieci morti nelle ultime 24 ore

Sono 708 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore a fronte di 7.499 tamponi processati. Sono invece dieci i nuovi decessi. Il nuovo bollettino diramato dal Ministero della Salute riguardante i dati Covid di oggi, 28 ottobre, rivela che i contagi sono in calo rispetto a ieri (quasi 180 in meno a fronte di un numero quasi uguale di tamponi).

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 111, 8 in più rispetto al giorno prima. Sono invece 787 i soggetti ricoverati con sintomi e 11.290 coloro che si trovano in isolamento domiciliare. Il totale degli attualmente positivi in Sicilia sale adesso a 12.188, mentre il numero dei guariti o dimessi è arrivato a quota 6.386. Dall'inizio della pandemia in Sicilia sono stati registrati 19.033 casi totali di Covid, 459 invece le persone morte.

Palermo rimane la provincia più colpita, con 228 casi in 24 ore. Segue Catania con un incremento di 173 positivi. A Enna, invece, non è stato registrato alcun nuovo caso.

La situazione nel resto d'Italia

Il nuovo bollettino del Ministero della Salute di oggi mercoledì 28 ottobre 2020 conferma il preoccupante trend in costante aumento del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 che hanno portato il numero dei pazienti Covid a oltre quota 276mila attualmente positivi, livelli mai raggiunti durante la prima ondata. Oggi si registrano 24.991 nuovi casi di cui oltre 7mila solo in Lombardia (il bollettino pubblicato ieri martedì 27 ottobre registrava 21.994 nuovi casi). Sono 205 i morti nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 28 ottobre