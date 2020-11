Coronavirus, scende il numero dei nuovi positivi in Sicilia: in calo pure i morti

Scende il numero dei nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia: nelle ultime 24 ore ne sono stati censiti 1.189 contro i 1.566 di ieri. E' quanto si evince dal bollettino del ministero della Salute. I decessi in un solo giorno sono 43, anche questo numero in discesa rispetto a ieri quando erano stati 47.

Attualmente ci sono 39.882 contagiati. Complessivamente i ricoverati in ospedale sono 1.776, di cui 247 in terapia intensiva (-3 rispetto a ieri),. Sono invece 38.116 le persone in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 20.181 mentre i decessi a 1.461. Dall'inizio della pandemia sono 61.524 le persone contagiate. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 8.777 tamponi. La percentuale tra tamponi effettuati e nuovi positivi oggi è al 13,54%: anche questo dato inferiore rispetto a ieri (14,72%).

In ambito provinciale i nuovi casi sono così distribuiti: Palermo 414, Catania 315, Messina 159, Ragusa 82, Siracusa 76, Trapani 67, Enna 49, Caltanissetta 25, Agrigento 2.

I dati in Italia

In Italia, i dati del ministero della Salute segnano 26.323 contagiati, 686 morti e 24.214 guariti nelle ultime 24 ore. Meno contagi rispetto a ieri. Il numero delle vittime resta molto alto. In calo i ricoverati in ospedale nei reparti ordinari (-385) e in terapia intensiva (-20). Meno pressione sulle strutture sanitarie. Piccoli ma importantissimi segnali incoraggianti, il virus frena nettamente, anche se la discesa sarà come previsto molto lunga. La Lombardia è sempre la Regione più colpita: oggi 4.615 casi e 119 morti. I tamponi sono stati 225.940, ovvero 3.137 in più rispetto a ieri.