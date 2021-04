Covid, contagi stabili in Sicilia e in calo nel Palermitano: giù i ricoveri, ma ci sono 30 morti

Secondo il bollettino del ministero della Salute sull'Isola sono stati individuati altri 980 casi su poco più di 30 mila tamponi (3,2% il tasso di positività). Sono 28 in meno le persone in ospedale, ben 1.663 i guariti

Stabili i contagi in Sicilia, in calo in provincia. E così per alcuni comuni - tra cui Palermo - non è stata prorogata la zona rossa ed è scattato il passaggio in arancione come il resto dell'Isola. I nuovi casi in tutta la Regione sono 980 su poco più di trentamila tamponi (30.150 per la precisione) con un tasso di positività del 3,2%. Migliora la situazione negli ospedali dove per il terzo giorno di fila i posti letto occupati in ospedale fanno registrare il segno "meno". A fare da contraltare purtroppo l'aumento del numero di decessi, che tornano alti: 30 quelli delle ultime ventiquattro ore.

I ricoverati in regime ordinario sono 1.222 (-32 rispetto a ieri) e quelli in terapia intensiva 172 (+4) con 13 nuovi ingressi. Buono il numero dei guariti (1.663), che fanno scendere quindi il numero degli attuali positivi (cioè le persone che in questo momento hanno il virus) a 25.372 (-713 rispetto a ieri). Di questi 23.978 sono in isolamento a casa.

Se i contagi in provincia di Palermo calano, aumentano invece in quella di Catania (ben 441 in un giorno). Quindi c'è Messina (50), Siracusa (33), Trapani (25), Ragusa (82), Caltanissetta (68), Agrigento (90) ed Enna (7).

La situazione nel resto d'Italia

Il nuovo bollettino del Ministero della Salute di oggi mercoledì 28 aprile 2021 registra 13.385 nuovi positivi al test del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, 344 le vittime in un giorno. Superati i 120 mila decessi per il Covid-19 dall'inizio della pandemia. Ancora in calo i ricoveri: le terapie intensive sono 37 in meno (ieri -101) con 168 ingressi del giorno, e scendono a 2.711, mentre i ricoveri ordinari diminuiscono di 452 unità (ieri -323), 19.860 in totale.

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 28 aprile