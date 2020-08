Coronavirus: in Sicilia 54 nuovi contagi (8 a Palermo), aumentano i ricoveri

Sette persone in più ricoverate rispetto a ieri (69), una in meno in terapia intensiva (9). A fronte di 54 nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore a fronte di 3.286 tamponi processati (1,6%). Sono questi i dati più significativi che emergono dal bollettino giornaliero del ministro della Salute sull'emergenza Coronavirus. Da registrare anche 15 guariti con il numero di attuali positivi che sale fino a 1.058 (+39 rispetto a ieri). Per fortuna resta fermo a 286 il totale dei decessi dall'inizio della pandemia su 4.228 casi totali riscontrati.

Dalla Regione fanno sapere che tra i nuovi contagiati 5 sono migranti ospiti del centro di accoglienza di Agrigento. Questo il dettaglio per provincia: Catania 12, Palermo 8, Messina 10, Ragusa 9, Agrigento 6, Siracusa 5 e Caltanissetta 4. Per quanto riguarda la provincia messinese 5 persone trovate positive sono di ritorno dalla Campania, mentre uno è un venezuelano.

La situazione in Italia

Aumentano i nuovi casi di coronavirus nel nostro Paese. Sono 1.462 i contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Rispetto a ieri vengono segnalati altri 9 decessi, che portano il totale a 35.472. Cresce il numero dei pazienti in terapia intensiva: sono 74, con un incremento di 7 unità. Rispetto a ieri sono guarite altre 348 persone, il totale dall'inizio emergenza è 206.902. Nelle ultime 24 ore spicca il numero record di 97.065 tamponi, 8.410.510 nel complesso.

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 28 agosto 2020​

Attualmente positivi: 23.035

Deceduti: 35.472 (+9, +0,03%)

Dimessi/Guariti: 206.902 (+348, +0,17%)

Ricoverati: 1.252 (+54)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 74 (+7)

Tamponi: 8.410.510 (+97.065)

Totale casi: 265.409 (+1.462, +0,55%)