Coronavirus, in Sicilia i nuovi positivi sono 107: crescono ancora i ricoveri

Anche oggi in Sicilia si supera la soglia dei 100 nuovi contagi da Covid accertati in 24 ore. I nuovi positivi nell'Isola secondo i dati del ministero della Salute sono 107 (tre in meno di ieri) e di questi (come precisato dalla Regione ndr) solo sette sono migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa. I tamponi effettuati sono stati 4.202, oltre mille in meno rispetto a ieri.

Nell'Isola i ricoverati con sintomi salgono da 255 a 268 e rispetto a ieri c'è un letto occupato in più in Terapia intensiva per un totale di 14. Gli ospedalizzati sono pertanto 282. Cresce ancora il numero dei cittadini in isolamento domiciliare e si arriva così a 2.377. Il totale degli attualmente positivi raggiunge quota 2.659. I dimessi-guariti da inizio pandemia sono 3.716 e 308 le vittime.

Guardando alla divisione tra province Palermo registra il maggior numero di nuovi casi, ovvero 66. Poi ci sono Catania con 14, Enna con dieci, Messina e Caltanissetta con sei. E ancora tre nuovi casi a Ragusa, uno a Trapani e Agrigento e nessun nuovo positivo a Siracusa.

Il rebus scuola

Troppi docenti in isolamento obbligatorio e così per la scuola secondaria di primo grado dell'educandato Maria Adelaide di corso Calatafimi scattala didattica a distanza. Nei giorni scorsi un alunno dell'istituto è risultato positivo al Coronavirus e questo ha fatto scattare i controlli a tappeto da parte dell'Asp su compagni, famiglie e docenti. Oggi la decisione della dirigente Angela Randazzo "date le difficoltà organizzative legate allo stato di isolamento di un cospicuo gruppo di docenti".

In provincia

Intanto salgono i casi di Coronavirus a Villafrati, il paese del Palermitano dichiarato zona rossa all'inizio della pandemia. I contagiati adesso sono 24 (anche se 4 non risiedono in paese) ma si aspetta l'esito di altri 69 tamponi. Numeri che preoccupano il sindaco Franco Agnello: "Siamo in una situazione seria, dovuta a leggerezza e irresponsabilità. Abbiamo vanificato i sacrifici fatti nei mesi scorsi. E' obbligatorio - ha ripetuto più volte - mettere in atto le prescrizioni e chi sbaglia paga. Non saranno tollerate violazioni delle norme".

La situazione nel resto d'Italia

I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore nello Stivale sono 1766, in lieve calo rispetto ai 1.869 di ieri e ai 1912 di venerdì. Rispetto a ieri però sono stati analizzati circa 17mila tamponi in meno.

Totale casi: 309.870 (+1766)

Attualmente positivi: 49.618

Deceduti: 35835 (+17)

Ricoverati con sintomi: 2846 (+100)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 254 (+7)

Tamponi: 87.714 (ieri 104.387)