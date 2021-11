Covid, il bollettino: in Sicilia 645 nuovi casi, comunicati altri otto decessi

Sono 645 i nuovi casi Covid scoperti in Sicilia nelle ultime 24 ore, 156 in meno rispetto a ieri. Il dato, che emerge dal report quotidiano del ministero della Salute, deriva dai controlli su 26.726 tamponi processati. Un numero assai simile a quello di ieri quando i tamponi erano stati 27.091. Questo vuol dire che il tasso di positività scende dal 3% al 2,4%.

I decessi comunicati sono otto. La Regione puntualizza che tre fanno riferimento a ieri, mentre altri tre si riferiscono al 25 e due al 24. Ecco invece la situazione negli ospedali: i ricorveri ordinari in Sicilia sono 322 (-6), mentre in terapia intensiva ci sono 45 pazienti (+2) con 5 nuovi ingressi (come ieri). Gli attuali positivi sull'Isola sono 11.376 (137 in più rispetto a ieri). In isolamento domiciliare ci sono 11.009 persone.

La mappa per provincia: a Palermo 87.037 casi complessivi dall'inizio della pandemia (61 nuovi casi); Catania: 82.951 (215); Messina: 37.956 (174); Siracusa: 25.955 (42); Trapani: 21.041 (65); Ragusa: 20.420 (7); Caltanissetta: 18.737 (20); Agrigento: 18.447 (21); Enna: 9.797 (40).

Il Covid nel resto d'Italia

Il bollettino Covid di oggi sabato 27 novembre 2021 in Italia fa registrare 12.877 nuovi casi su 595.898 tamponi (antigenici e molecolari) con i contagi in lieve calo rispetto a ieri. Il tasso di positività si attesta al 2,15%. I decessi sono stati 90. In aumento gli ingressi nelle terapie intensive: 68 nelle ultime 24 ore, con un saldo di 18 considerando anche le uscite. I ricoverati con sintomi sono in totale 4.826 (+78 rispetto a ieri).

La curva dei nuovi casi continua a crescere, ma non c'è ancora una violenta impennata. Intanto oggi è uscito l'ultimo report dell'Istituto superiore di sanità sull'andamento epidemiologico. Stando ai dati dell'Iss, dopo sei mesi la protezione dei vaccini "scende dal 72% al 40% l’efficacia nel prevenire qualsiasi diagnosi sintomatica o asintomatica di COVID-19 rispetto ai non vaccinati" (qui l'articolo completo)

